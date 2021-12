पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती

आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (Atal Bihari Vajpayee birth anniversary) है. उनका जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्‍य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (फाइल फोटो)

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे CM

सीएम जयराम ठाकुर आज एक दिवसीय कुल्लू दौरे (cm jairam kullu tour) पर रहेंगे. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर टूरिस्ट सिटी मनाली के मॉल रोड (Mall Road in Manali) पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा (statue of former PM Atal Bihari) का लोकार्पण करेंगे.

जयराम ठाकुर, सीएम, हिमाचल प्रदेश

क्राइस्ट चर्च शिमला में विशेष प्रार्थना सभा

देश भर में आज क्रिसमस की (Christmas celebration in himachal) धूम है. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में (christ church shimla) विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. इसमें विशेष रूप से कोरोना के खात्में को लेकर प्रार्थना की जाएगी. प्रार्थना के समय ऐतिहासिक पाइप ऑर्गन बजाया जाएगा.

क्राइस्ट चर्च शिमला

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर (weather update himachal) सक्रिय होने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की मानें तो प्रदेश में 25 व 26 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जिसके लिए येलो अलर्ट भी (Yellow alert in Himachal) जारी किया है.

मौसम अपडेट

गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिखों के पहले गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुजरात के कच्छ स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोहों को संबोधित करेंगे. हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाते हैं.

नरेंद्र मोदी, पीएम

जनरल सी. राजगोपालाचारी की पुण्यतिथि

महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले कार्यवाहक गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी (C. Rajagopalachari) की आज 49वीं पुण्यतिथि है. समाज सुधारक और गांधीवादी राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत का 'चाणक्य' कहा जाता है. उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत और दलितों के मंदिर में प्रवेश पर रोक को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

जनरल सी. राजगोपालाचारी(फाइल फोटो)

ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू

ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लगा दी गई हैं. देश में अभी ओमीक्रोन के 358 मामले हैं, जिनमें रोजाना बढ़ोतरी हो रही है. महाराष्ट्र में शुक्रवार रात्रि से ही कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, हरियाणा शनिवार रात्रि से इसे लागू करेगा.

कई शहरों में नाइट कर्फ्यू

एशिया कप अंडर-19: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप अंडर-19 का मुकाबला खेला जाएगा. अंडर 19 एशिया कप इस बार दुबई में आयोजित किया जा रहा है

