हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (himachal assembly budget session) का आज दूसरा दिन है. आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं.

स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट एग्रीकल्चर (webinar on smart agriculture) पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करेंगे. वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस भी शामिल होंगे.

हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल, आज होगी बैठक

हिमाचल सरकार ने हड़ताल (doctors strike on himachal) पर गए डॉक्टरों को आज बैठक के लिए बुलाया है. मीटिंग सुबह 11 बजे होगी. गौरतलब है कि चिकित्सक बीते 14 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं.

हिमाचल दौरे पर आनंद शर्मा

कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा (anand sharma on himachal tour) हिमाचल दौरे पर हैं. आज शिमला में कम्युनिटी सेंटर और मशोबरा में ओल्ड एज होम का उद्घाटन करेंगे.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों (weather update of himachal) में आज बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) हो सकती है. उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में भारी बारिश (rain in himachal) की संभावना जताई गई है.

हैदराबाद में बायो एशिया समिट

तेलंगाना आईटी जैव एशिया शिखर सम्मेलन 2022 (Bio Asia Summit 2022) की मेजबानी करने के लिए हैदराबाद पूरी तरह से तैयार है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे इस समिट का उद्घाटन उद्योग मंत्री केटीआर करेंगे. इसमें विश्व-प्रसिद्ध कंपनियां, उनके प्रमुख, सीईओ, वैज्ञानिक, पेशेवर, उद्यमी और अधिकारी भाग लेंगे.

भारत-श्रीलंका टी 20 मैच

भारत और श्रीलंका (india srilanka t-20) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहले टी-20 मैच लखनऊ में आज खेला जाएगा. उसके बाद दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला होगी, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-23 का हिस्सा होगी.

IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक

IPL गवर्निंग काउंसिल (ipl governing council) की आज बैठक होगी. लीग के 15वें सीजन के मैच कहां खेले जाएंगे, इस पर मीटिंग में फैसला हो सकता है.

मांगलिक कार्यों पर रहेगी रोक

गुरु अस्त होने के कारण आज से मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी. डेढ़ माह के लिए विवाह, गृहप्रवेश जैसे शुभ कार्यों को टाल दिया जाएगा. 15 अप्रैल से शुभ कार्य किए जा सकेंगे.