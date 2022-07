कांग्रेस का प्रदर्शन: केंद्र की भाजपा सरकार की बेलगाम नीतियों व ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ आज सोलन (Congress protest in solan) और हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन (Congress protest in Hamirpur) करेंगी.

एडीजीपी सीआईडी की प्रेस वार्ता: एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को लेकर एडीजीपी सीआईडी आज शिमला (ADGP CID Press conference in shimla) में प्रेस वार्ता करेंगे.

भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू हो (India West Indies Cricket Match) रही है. आजपा इसका पहला मुकाबला त्रिनिदाद में खेला जाएगा.

फोन टैपिंग मामला: फोन टैपिंग मामले में एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामाकृष्णन की दिल्ली की अदालत (Phone tapping case) में पेशी होगी.

जवाहर ठाकुर की प्रेस वार्ता: द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर आज मंडी में प्रेस वार्ता (Jawahar Thakur Press conference) करेंगे.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.