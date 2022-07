राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे: भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज (President election 2022) होगी. नतीजे भी आज ही आएंगे.

राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे.

शहरी विकास विभाग का सम्मेलन: कुल्लू जिले के मनाली में आज शहरी विकास विभाग का सम्मेलन (urban development department conference) होगा. इस सम्मेलन में मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शामिल होंगे. कार्यक्रम को दौरान नगर परिषद कुल्लू व मनाली को बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा.

मंत्री सुरेश भारद्वाज.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ: नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में प्रवर्तन निदेशालय आज सोनिया गांधी से अपने ऑफिस में पूछताछ करेगा.

सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ.

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स: नीति आयोग आज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (India Innovation Index) का तीसरा एडिशन जारी करेगा.