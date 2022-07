कैबिनेट बैठक स्थगित: आज होने वाले कैबिनेट मीटिंग स्थगित हो (Himachal cabinet meeting postponed) गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के चलते इसे स्थगित किया गया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभवत: 21 जुलाई को दिल्ली जाएंगे.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

श्रीलंका में राष्ट्रपति पद का चुनाव: श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज (Sri Lanka President election) होगा. इसके लिए संसद में सीक्रेट वोटिंग होगी.

संजय राउत से पूछताछ करेग ईडी: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज शिवसेना सांसद संजय राउत से पूछताछ करेगी.

भारतीय खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम मोदी: देश के प्रधानमंत्री मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2022) में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से आज बातचीत करेंगे.

महाराष्ट्र सियासी संकट: महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramana) की बेंच आज सुनवाई करेगी.