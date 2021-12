हिमाचल में मौसम साफ

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in himachal) के बाद ठंड बढ़ गई है. प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. वहीं, आज मौसम साफ रहने की (weather change in himachal) संभावना है. प्रशासन ने पर्यटकों और आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है.

PM मोदी गोवा में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

पीएम नरेंद्र मोदी आज गोवा (pm modi goa tour) में 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. गोवा यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू करेंगे और साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा एक परेड और फ्लाई-पास्ट भी देखेंगे. सैन्य कार्यक्रम पणजी में मीरामार समुद्र तट पर होगा.

नड्डा अंबेडकरनगर में 'जन विश्वास रथ यात्रा' को दिखाएंगे हरी झंडी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी (jp nadda up tour) के दौरे पर रहेंगे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकरनगर से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा

उत्तराखंड के बागेश्वर में आज बीजेपी की 'विजय संकल्प यात्रा' शुरू होगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (central minister anurag thakur) एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

रायबरेली दौरे पर प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (priyanka gandhi up tour) आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगी. इस दौरान प्रियंका गांधी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए शक्ति संवाद के माध्यम से महिलाओं और छात्रों से रूबरू होंगी.

भारत 5 मध्य एशियाई देशों के साथ तीसरे दौर की बातचीत करेगा

भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता आज नई दिल्ली में होगी. जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे.

