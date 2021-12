मंडी दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज मंडी (cm jairam thakur mandi tour) के दौरे पर रहेंगे. 27 दिसंबर को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा.

कुल्लू दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह

मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह (congress mp pratibha singh kullu tour) आज कुल्लू जिला के दौरे पर रहेंगी. कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगी. इसके बाद मझान गांव में अग्निकांड पीड़ितों से करेंगी मुलाकात.

हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ

हमीरपुर में आज सांसद खेल महाकुंभ (Sansad Khel Mahakumbh in Hamirpur) का विधिवत शुभारंभ होगा. इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज और मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी मौजूद रहेंगी.

मंडी में ब्यास नदी उत्सव का आज होगा आगाज

मंडी में आज ब्यास नदी उत्सव का आगाज (beas river festival in mandi) होगा. 'मेरी ब्यास, सबकी आस' थीम पर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेस-वे का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश (pm modi up tour) के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे. यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा.

अमेठी दौरे पर राहुल और प्रियंका

कांग्रेस पार्टी आज अमेठी (congress rally in amethi) में 'भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ' नारे के साथ 'प्रतिज्ञा पदयात्रा' निकालेगी. जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी (Rahul and Priyanka on Amethi tour) शामिल होंगी.

आज से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( union home minister amit shah) आज से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान अमित शाह पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के नए भवन का उद्घाटन करने के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कर्मियों से बातचीत करेंगे.

जेपी नड्डा विजय संकल्प यात्रा का करेंगे आगाज

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 (uttarakhand assembly election 2022) की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं. जहां वे हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे.

मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा

उत्तराखंड में भाजपा-कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियां जोर-शोर शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के चार दिवसीय दौरे पर हैं. आज बागेश्वर में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

दिल्ली में आज से खुलेंगे छठी क्लास से ऊपर के स्कूल

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वहीं, आज से छठी क्लास से आगे की क्लास के लिए स्कूल खोलने का दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (commission for air quality management) से मिली मंजूरी के बाद फिजिकल तौर पर क्लास फिर से शुरू करने का फैसला किया है.

