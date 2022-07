हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

लद्दाख तनाव पर भारत-चीन की वार्ता: लद्दाख में चल रहे तनाव पर भारत-चीन के (India china) बीच आज 16वें राउंड की बातचीत होगी.

आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट: आईसीएसई की (ICSE Board result 2022) कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा.

भारत-इंग्लैंड क्रिकेट मैच: भारत और इंग्लैंड के (India England cricket Match) बीच चल रही वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज 3:30 बजे से खेला जाएगा.

कोविड-19 टीकाकरण: भारत रविवार को अपने मेगा कोविड टीकाकरण अभियान (Mega covid vaccination drive) के तहत 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब तक कोविड टीके की कुल 199.97 करोड़ डोज दे चुका है.