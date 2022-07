सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस वार्ता: प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder singh sukhu Press conference) आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे.

सुखविंदर सिंह सुक्खू.

परिवहन विभाग की बैठक: प्रदेश में ट्रासंपोर्ट डेवलपमेंट और रोड सेफ्टी को लेकर आज परिवहन विभाग की एक अहम बैठक (Transport Department meeting in Shimla) होगी. बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर करेंगे.

परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के जालौन में 14,800 करोड़ में बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे (Bundelkhand expressway) का उद्घाटन करेंगे.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे.

भाजपा संसदीय दल की बैठक: भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की मीटिंग (BJP parliamentary party meeting) आज आयोजित की जा रही है. इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय हो सकता है.