विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

नाहन में आज बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप (bjp mp suresh kashyap in nahan) की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक होगी.

सुरेश कश्यप, बीजेपी सांसद

सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान (himachal congress membership campaign) को लेकर गंभीर नजर आ रही है. इसी कड़ी में आज नाहन में विशेष अधिवेशन का आयोजन होगा. पीसीसी चीफ कुलदीप सिंह राठौर, सदस्यता अभियान हिमाचल प्रदेश की संयोजक दीपा दास मुंशी, सह संयोजक शमीमा रायना अधिवेशन में शामिल होंगी.

कुलदीप सिंह राठौर, पीसीसी चीफ, हिमाचल प्रदेश

स्कूल प्रबंधन समिति पुरस्कार वितरण समारोह

मंडी में आज जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ स्कूल प्रबंधन समिति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (govind singh thakur in mandi) पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करेंगे.

गोविंद सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री

हिमाचल में फिर मौसम बदलेगा करवट

हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम करवट बदलने (Weather update of himachal) वाला है. 17 फरवरी तक लगातार 3 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान (Rain and snowfall in shimla ) है. मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी से मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हिमपात (rain in hp) की संभावना है.

हिमाचल मौसम अपडेट

भारत नेपाल बॉर्डर फिर से खुलेंगे

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है. मतदान से 72 घंटे पहले भारत-नेपाल सीमा (india nepal border) को जोड़ने वाले सभी पुल सील कर दिए जाते हैं. भारत नेपाल बॉर्डर को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया था, जो आज से खुल जाएंगे.

भारत नेपाल बॉर्डर

डोरंडा कोषागार मामले में सुनवाई

चारा घोटाला मामले (food scam case) में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली है.

चारा घोटाले मामले में सुनवाई

प्रयागराज में नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (nitin gadkari on up tour) आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्धाटन भी करेंगे.

नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

सिंगापुर एयर शो 2022 का आगाज

आज से सिंगापुर एयर शो 2022 (singapore air show 2022) शुरू हो रहा है, जो 18 फरवरी तक चलेगा. इस एयर शो में एलसीए तेजस भी भाग लेगा और अपना दमखम दिखाएगा. भारतीय वायु सेना की एक 44 सदस्‍यीय टुकड़ी 'सिंगापुर एयर शो 2022' में भाग लेने के लिए सिंगापुर के चांगी अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची चुकी है.

सिंगापुर एयर शो 2022

असम में हटेंगी कोरोना पाबंदियां

असम में 15 फरवरी यानी आज से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की मानें तो राज्य में कोविड महामारी के मामलों की संख्या (corona cases in assam) घट रही है और स्थिति में सुधार हो रहा है. जिसे देखते हुए असम में 15 फरवरी से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में सभी बच्चों के लिए खुले School, पढ़ें हिमाचल कैबिनेट के सारे फैसले