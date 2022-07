हमीरपुर में कांग्रेस का सम्मेलन: हमीरपुर के टाउन हाल में आज कांग्रेस का सम्मेलन (Himachal congress meeting in Hamirpur) होगा. इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुक्खू सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 12 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

झारखंड दौरे पर पीएम मोदी: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे (PM Modi Jharkhand Tour) पर हैं. वे यहां देवघर में नए बने एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे.

भारत-इंग्लैंड क्रिकेट मैच: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो (India England Cricket Match) रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला ओवल में खेला जाएगा.