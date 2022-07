जयराम का मंडी दौरा: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Mandi tour) आज मंडी दौरे पर है. वे यहां कांगणी में अनाज मंडी की आधारशिला (Kangni Anaz Mandi) रखेंगे. इसके अलावा सीएम सराज विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर.

राज्यपाल का मंडी दौरा: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर आज मंडी दौरे (Rajendra Vishwanath Arlekar) पर हैं. वे यहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और प्राध्यापकों व अन्य स्टाफ से संवाद करेंगे. इसके बाद वे अटल मेडिकल एवं अनुसंधान यूनिवर्सिटी, नेरचौक का दौरा कर प्राध्यापकों व अन्य स्टाफ से मिलेंगे.

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 12 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

सुंदर ठाकुर की प्रेस वार्ता: कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर आज कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. बैठक के बाद वह पत्रकार वार्ता (MLA Sunder Thakur Press conference) को संबोधिक करेंगे.

कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर.

CM शिंदे पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई: एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में आज सुनवाई (Eknath shinde) होगी.

एकनाथ शिंदे.

अबू सलेम की याचिका फैसला आज: मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट का (Abu salem supreme court) फैसला आज आएगा.

मुंबई बम धमाकों के गुनहगार अबू सलेम.

विजय माल्या की सजा पर फैसला: अवमानना के मामले में विजय माल्या की सजा पर सुप्रीमकोर्ट आज (Vijay Mallya supreme court) फैसला सुनाएगा.