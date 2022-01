हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी

हिमाचल प्रदेश (weather update himachal pradesh) में बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी (alert for snowfall in shimla) की संभावना है.

हिमाचल में बर्फबारी

कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट

उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है. उत्तराखंड के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी. इस बैठक में प्रत्याशियों की दावेदारी के साथ एक परिवार-एक टिकट के फॉर्मूले पर भी कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना है.

उत्तराखंड कांग्रेस

स्पाइस जेट विवाद मामले में सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट में आज स्पाइस जेट विवाद मामले (madras hc on spiceJet controversy) में सुनवाई होगी. स्विटजरलैंड की कंपनी से लेनदेन का है विवाद.

मद्रास हाईकोर्ट

आज NCW के सामने पेश होंगे जावेद हबीब

मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब (Jawed Habib) एक शो के दौरान महिला के बालों पर थूक लगाकर हेयर कटिंग करने पर विवादों में घिर गए हैं. जावेद हबीब NCW के सामने आज पेश होंगे. वायरल वीडियो को लेकर NCW ने जावेद हबीब को तलब किया है.

NCW के सामने पेश होंगे जावेद हबीब

तीनों सेनाओं में ऑफिसर बनने के लिए करें आवेदन

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) के 341 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए अभ्यर्थी UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100, इंडियन नेवल एकेडमी में 22, एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32, ऑफीसर्स ट्रेंनिंग एकेडमी चेन्नई में पुरुषों के 170 और महिलाओं के 17 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

संघ लोक सेवा आयोग

कई शहरों में बारिश का अलर्ट

आज देश के कई राज्यों में बारिश (alert for rain) के आसार हैं. मौसम विभाग बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा के लिए ऑरेंज तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी है.

बारिश का अलर्ट

भारत Vs साउथ अफ्रीका: केपटाउन में तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन

साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज से केपटाउन में खेला जाएगा. सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है.

भारतीय क्रिकेट टीम

ये भी पढ़ें: Snowfall in Himachal Pradesh: हिमाचल के लिए सौगात है बर्फ, पर्यटन से लेकर बागवानी तक को मिलती है संजीवनी