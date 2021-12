ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी करेंगे विद्युत उपकेंद्र पपरोला का उद्घाटन

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के पपरोला (Sukhram Chaudhary visit to Paprola) में हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 33 केवी विद्युत उपकेंन्द्र पपरोलाका (Inauguration of Electricity Sub station Paprola) लोकार्पण करेंगे. इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुल्ख राज, बोर्ड के प्रबंध निदेशक इंजीनियर पंकज डडवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे.

सुखराम चौधरी, ऊर्जा मंत्री, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में मौसम रहेगा साफ

आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ(himachal weather update) रहने की संभावना है. बीते दिन हुई बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in himachal) के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. जनजातीय भागों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम अपडेट

पीएम मोदी जमा बीमा कार्यक्रम को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन दिल्ली में 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार को बताया कि जमा बीमा (deposit insurance) के तहत सभी तरह के खाते मसलन बचत, सावधि, चालू और आवर्ती आते हैं. इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन कर रहे सहकारी बैंकों के जमा खाते भी आते हैं.

नरेंद्र मोदी, पीएम(फाइल फोटो)

जयपुर में कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ रैली'

महंगाई के मुद्दे पर आज जयपुर में कांग्रेस की महारैली (Congress Mehangai Hatao rally) होने जा रही है. कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी. बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की 'महंगाई हटाओ रैली' को प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ( Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra ) भी संबोधित करेंगे.

जयपुर में कांग्रेस की रैली

कांग्रेस का उत्तराखंडियत बचाओ अभियान

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस आज हल्द्वानी से 'उत्तराखंडियत बचाओ अभियान' (Uttarakhandiyat Bachao campaign) की शुरुआत करेगी. अलग-अलग चरणों में मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में ये यात्रा पहुंचेगी.

उत्तराखंड कांग्रेस

नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 'नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान' का शुभारंभ करेंगे. योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को डबल राशन से लाभांवित किया जाएगा.

योगी आदित्यनाथ, सीएम, उत्तर प्रदेश

कैराना में किसान धन्यवाद महापंचायत

यूपी के कैराना में आज धन्यवाद किसान महापंचायत (kisan mahapanchayat in up) का आयोजन किया जाएगा. कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर सहमति के बाद यह पहली महापंचायत भी है.

राकेश टिकैत, किसान नेता(फाइल फोटो)

