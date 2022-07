हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 12 जुलाई तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

हिमाचल मौसम अपडेट.

राज्यपाल का मंडी दौरा: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर आज मंडी दौरे (Rajendra Vishwanath Arlekar) पर हैं. वे यहां 22वीं सब जूनियर नेशनल वुशू चैम्पियनशिप का शुभारंभ करेंगे.

राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर.

दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA Meeting on presidential election 2022) के नेताओं की बैठक होगी.

दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक.

भारत-इग्लैंड टी-20 मैच: भारत और इंग्लैंड के बीच आज टी-20 सीरीज (India England T20 Match) का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा.