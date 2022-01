हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी रहेगा जारी

हिमाचल प्रदेश में बीते दो दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज यानी सोमवार को भी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. बर्फबारी की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल में बर्फबारी.

PM Security Breach: प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले में दायर एक याचिका (A petition filed in the case of lapse in security) पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट.

मांडविया आज पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना पर करेंगे बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को पांच राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया.

देश में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान

को-विन एप पर बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार (8 जनवरी) से शुरू हुआ था. सभी एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस डोज के लिए टीकाकरण तक पहुंच सकेंगे. बूस्टर डोज की खुराक केवल 9 महीने के बाद ली जा सकती है, यानी दूसरी खुराक लेने की तारीख से 39 सप्ताह बाद.

बूस्टर डोज.

यूपी हाईकोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई

यूपी में आठ जजों के संक्रमित होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ पीठ में 10 जनवरी यानी आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई करने का फैसला लिया है. रविवार को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिदंल की अध्यक्षता में वरिष्ठ जजों व बार के प्रतिनिधियों की हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई.

यूपी भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक आज

विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक सोमवार शाम भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होगी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना संक्रमण के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाएगा.