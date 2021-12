CDS बिपिन रावत समेत सैन्य कर्मियों का होगा अंतिम संस्कार

तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है. आज जनरल रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और अन्य दिवंगत सैन्य कर्मियों का भी उचित सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

अलविदा जनरल बिपिन रावत

coonoor helicopter crash: आज पैतृक गांव पहुंचेगा लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर

तमिलनाडु के कुन्‍नूर में हे‍लीकॉप्‍टर क्रैश (coonoor helicopter crash) में हिमाचल जयसिंहपुर के बेटे ने भी बलिदान दिया है. वीर भूमि हिमाचल के 29 वर्षीय बेटे के बलिदान की सूचना के बाद जय‍सिंहपुर में गम का महौल है. लांस नायक विवेक कुमार सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ (CDS Bipin Rawat PSO Vivek Kumar) थे. शुक्रवार शाम तक लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर (body of Lance Naik Vivek Kumar ) उनके पैतृक गांव ठेढु में लाया जाएगा. उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

लांस नायक विवेक कुमार

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र

धर्मशाला तपोवन भवन में (Vidhan Sabha in Tapovan) आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Himachal assembly session in Dharamshala) आरंभ होगा. शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर(Winter session of Himachal Vidhansabha 2021) तक चलेगा.

हिमाचल विधानसभा

चंबा में कांग्रेस की बैठक

हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के पुखरी में आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होगी. 2022 के विधान सभा चुनावों को लेकर होगा मंथन.

कांग्रेस

हिमाचल में मौसम रहेगा साफ

आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं. वहीं, बीते दो दिनों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में हुई बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है. जनजातीय भागों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है .

मौसम अपडेट

प्रियंका गांधी शुरू करेंगी प्रचार

कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है. अब कांग्रेस की नजर गोवा विधानसभा चुनाव पर है. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से प्रचार अभियान शुरू करेंगी.

प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

कोरोना: बूस्टर डोज पर आज हो सकता है फैसला

देश में ओमीक्रोन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. इस बीच कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की भी तैयारियां तेज हो गई हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर गठित सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज बैठक होगी.

कोरोना वैक्सीन

