न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल में सैलानियों की भीड़

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में नए साल के जश्न मनाने के लिए (new year celebration in shimla) बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में टूरिस्ट (crowd of tourists in himachal) पहुंचे हैं. शहर के अधिकतर होटल पैक नजर आए. हालांकि यहां कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ रही है.

हिमाचल में पर्यटकों की भीड़

हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम (weather update himachal) बदलने वाला है. प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) होने की संभावना है. प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में एक से चार जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है.

हिमाचल में बर्फबारी

नए साल पर किसानों को सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम-किसान निधि (pm kisan nidhi yojana) की 10वीं किस्त जारी करेंगे. दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे.

नरेंद्र मोदी, पीएम

बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन

3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है. इसके लिए साल के पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन (covid vaccination registration) शुरू होंगे. यह रजिस्ट्रेशन कोविन एप पर होगा.

कोविड वैक्सीनेशन

बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन

कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को आज से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. गार्ड ऑफ चेंज समारोह भी अगली सूचना तक नहीं होगा.

एटीएम से कैश निकालना महंगा

साल के पहले दिन से एटीएम से कैश निकाला महंगा हो रहा है. अभी प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये प्लस टैक्स है वो अब 21 रुपये प्लस टैक्स लगेगा. ग्राहकों अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.

एटीएम से कैश निकालना महंगा

पोस्ट ऑफिस में भी लगेगा चार्ज

पोस्ट ऑफिस के बेसिक सेविंग अकाउंट में महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर प्रति विड्रॉल न्यूनतम 25 रुपये देने होंगे. सेविंग्स और करंट अकाउंट में महीने में 25 हजार तक कैश ही फ्री निकाल सकेंगे. इन अकाउंट में महीने में 10 हजार तक ही कैश मुफ्त जमा कर सकेंगे. इस सीमा के बाद बर बार जमा या पैसे निकालने पर उस रकम का 0.50% (मिनिमम 25 रुपये) देना होगा.

मासिक शिवरात्रि

हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. इस प्रकार पौष माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज 1 जनवरी को है. इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा उपासना करने का विधान है.

मासिक शिवरात्रि आज

नाना पाटेकर का जन्मदिन

हिंदी सिनेमा के सीनियर एक्टर में से एक नाना पाटेकर (nana patekar birthday) का आज जन्मदिन है. उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ था. नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है. सिनेमा जगत में बेहतरीन योगदान के लिए 2013 में उन्हें पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है.

नाना पाटेकर का जन्मदिन

Pro Kabaddi League

प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के 8वें सीजन में आज तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच यू मुंबा vs यूपी योद्धा के बीच शाम 7:30 बजे से, दूसरा मैच बेंगलुरु बुल्स vs तेलुगु टाइटंस के बीच रात 8:30 बजे जबकि तीसरा और लीग का 27वां मुकाबला- दबंग दिल्ली vs तमिल थलाइवाज के बीच रात 9:30 बजे से होगा.

प्रो कबड्डी लीग

ये भी पढ़ें: पर्यटकों से खचाखच भरे रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ओमीक्रोन की आड़ में खाली कराया रिज मैदान