सीएम का चंबा दौरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से अपने दो दिवसीय चंबा दौरे (CM Jairam Chamba tour) पर है. वे यहां डलहौजी के भलेई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

हिमाचल मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में (Himachal Weather Update) अभी बारिश का दौर जारी (rain in himachal) रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 अगस्त तक मौसम खराब रहने के (Monsoon in Himachal) आसार हैं. इकसे लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया (Weather forecast of himachal Pradesh) है.

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम रैली: अमृत महोत्सव के तहत आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आज प्रदेश के 10 हाजर स्कूलों में वंदे मातरम रैली निकाली जाएगी.

लोकसभा में महंगाई पर चर्चा: लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा (Discussion on inflation in Lok sabha) होगी. इसके अलावा अग्निपथ पर बहस के लिए विपक्ष नोटिस भी देगा.

भारत-वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच: भारत और वेस्टइंडीज (India west indies T20 Match) के बीच टी-20 सीरीज का आज दूसरा मैच है. ये मौच रात 8 बजे से खेला जाएगा.