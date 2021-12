शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप (BJP state president and MP Suresh Kashyap) ने शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की मांग (Demand of Hati community of Giripar area) को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलकर ( Suresh Kashyap meets Arjun Munda) इस मांग को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया. ट्रांसगिरि क्षेत्र की हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित की मांग लम्बे समय से चली आ रही हैं.

सिरमौर जिले का ट्रांसगिरि क्षेत्र (Transgiri area of Sirmaur district) जोकि उत्तराखंड के जौनसार बाबर के साथ लगता क्षेत्र है. इसमें जिला सिरमौर के चार ब्लॉकों की लगभग 144 पंचायते आती है और लगभग 02.75 लाख की जनसंख्या हाटी समुदाय की हैं. 1967 में जौनसार बाबर क्षेत्र के लोगों को जनजातिय घोषित कर दिया गया था, लेकिन हिमाचल के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित नहीं किया गया. जबकि सिरमौर जिले के गिरिपार का क्षेत्र व उत्तराखंड का जौनसार बाबर का क्षेत्र रियासत काल में जिला सिरमौर रियासत का ही हिस्सा था.

इस मांग को लेकर जिला सिरमौर का प्रतिनिधि 20-12-20211 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 14-02-2017 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व गृह और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री जुआल ओरम और आरजीआई ( रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ) से मिल चुका है. संबंधित मंत्रालय द्वारा मांगी गयी सारी रिपोर्ट्स प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र को भेजी जा चुकी है. ट्रांसगिरि एरिया की हाटी समुदाय की एथनोग्राफी (Ethnography of Hati Community) की आरजीआई को भेज दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आशवासन दिया कि तुरंत पूरा मामले का विवरण मांगकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी.

