शिमला: शिमला नगर निगम चुनाव (Shimla Municipal Corporation Election) और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस भाजपा चुनावी रणनीति बनाने के जुट गए हैं. आए दिन नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं. गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा (MP Pratibha singh attacks on jairam government ) और कहा कि जयराम सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया और पूर्व सरकार के कार्यों के उद्घाटन करने के आरोप लगाए.

सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए कार्यों के ही फीते काटे हैं. इस सरकार की कोई नहीं उपलब्धि नहीं (Pratibha singh on development work in himachal) है. उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में बीजेपी महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काबिज हुई थी, लेकिन कांग्रेस के समय मे जो सिलेंडर साढ़े चार सौ का था, वहीं आज ग्यारह सौ का हो गया है. बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर आज खामोश है.

जयराम सरकार पर कांग्रेस का आरोप. (वीडियो)

प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी (PM Modi on employment in himachal) की बात कही थी, लेकिन आज युवा पढ़ाई के बावजूद बेरोजगार हैं. प्रतिभा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में रिपीट की बात कर रही है, लेकिन जनता का मूड इसके विपरीत है. प्रदेश की जनता महंगाई और बेरोजगारी (Pratibha singh on inflation in himachal) से त्रस्त है. कांग्रेस अपने विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी. प्रदेश में जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी हैं.

