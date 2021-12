शिमला: Weather Update Of Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग शिमला ने (meteorological department shimla) हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी-बारिश (Snowfall and Rain) के आसार हैं. शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को धूप खिली रही. हालांकि कई क्षेत्रों में बादल भी छाए रहे. अधिकतम तापमान में सामान्य से चार डिग्री की कमी भी दर्ज हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 16 और 17 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना है. बीते दिन हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल वादियों को निहारने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ रही है. मनाली सोलंग नाला में भी पर्यटक बर्फबारी (Tourists reach Manali Solang Nala) का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं.

बर्फ देखने की चाह में सैलानी हिमाचल का रूख कर रहे हैं. पर्यटकों की बर्फ देखने की चाहत उन्हें हिमाचल की ओर खींच रही हैं. पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उन्हे इस बार विंटर सीजन अच्छा रहने की उम्मीद है. क्रिस्मस और न्यू ईयर को लेकर अभी से ही पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करवा ली है. शिमला, कुल्लू- मनाली, चंबा, धर्मशाला में होटल पैक (Hotel Pack in Dharamshala) हो चुके हैं.

हिमाचल की राजधानी शिमला में सैलानियों को इस बार क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी का दीदार (White Christmas in Shimla ) हो सकता है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि बर्फबारी (Snowfall in Himachal on Christmas ) तापमान पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि शिमला में 3 दिसंबर के आसपास शुरू हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद है. पिछले 30 सालों में सैलानी सिर्फ दो बार साल 1991 और साल 2016 में ही क्रिसमस पर बर्फबारी (White Christmas in Himachal) का आनंद उठा सके हैं.

बीते 30 सालों में केवल दो तीन बार ही बर्फबारी देखने को मिली है. बर्फबारी कम होने का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है. पहाड़ों पर बर्फबारी के स्पेल हर साल कम होते जा रहे हैं. प्रदेश में 15 नवंबर से विंटर सीजन शुरू हो गया और दिसंबर माह में यदि ठंड बढ़ती है तो बर्फबारी होने की उम्मीद है.

बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली रोहतांग अटल टनल अब हिमाचल आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बन (Tourists First Choice) गई है. ऐसे में अटल टनल के जरिए लाहौल घाटी पहुंचने वाले वाहनों की संख्या (Vehicles Cross through atal Tunnel) भी हर माह हजारों में हो गई है. नवंबर माह में 1 लाख 2 हजार 920 वाहन सिर्फ एक माह में ही अटल टनल का दीदार (atal tunnel New attraction for tourist) कर चुके हैं.

