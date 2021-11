शिमला: सोमवार को नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) द्वारा वित्त कमेटी की बैठक का आयोजन (Finance committee meeting organized) किया गया. बैठक में नगर निगम ने दस करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी (10 crore development works approved) हैं. जिसमें एम्बुलेंस सड़क, पार्किंग ओर नालों की मरम्मत (Repair of ambulance road, parking and drains) के कार्य शामिल हैं.

शांति बिहार में एम्बुलेंस सड़क (Ambulance road in Shanti Bihar) के लिए 20 लाख, इंजनघर वार्ड (injanagha ward) में एक एम्बुलेंस रोड के लिए 20 लाख (20 lakh for ambulance road) और एक अन्य एम्बुलेंस सड़क के लिए 40 लाख मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा लोअर बाजार (lower baajaar) में शौचालय के लिए 15 लाख और पंथाघाटी में पार्किंग के लिए 20 लाख (20 lakh for parking in Panthaghati) का प्रावधान किया गया है. वहीं, बैठक में नगर निगम के सब्जी मंडी में कार्यालय बनाने को लेकर भी चर्चा की गई.

वीडियो.

इसके अलावा अब राजधानी में 2021 के बाद बनने वाले भवनों का ज्यादा हाउस टैक्स (house tax) लगेगा. अभी तक सबसे ज्यादा हाउस टैक्स फेक्टर 5 (House Tax Factor 5) पर लगता था. बता दें शहर में अभी 2000 के बाद बने भवनों पर सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा हैं. 2000 से लेकर 2020 तक बने भवनों पर फैक्टर-5 लागू हैं. वहीं, अब फेक्टर 6 के तहत भवन मालिको को टैक्स देना होगा. टैक्स के नियमों के मुताबिक नगर निगम शिमला (Municipal Corporation Shimla) हर 20 साल के बाद भवनों पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर के रूप में फैक्टर को बदलता हैं.

नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल (Municipal Corporation Mayor Satya Kaundal) ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में हुए उपचुनाव के कारण लगी आचार संहिता (Code of conduct) से शहर में विकास कार्य रुके हैं. बीते माह भी आचार संहिता के चलते वित्त कमेटी की बैठक (finance committee meeting) नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आचार संहिता हटने के बाद वित्त कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है. जिसमें शहर में दस करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी (Approval for development works worth ten crores) दे दी गई हैं जिसमें एम्बुलेंस रोड, पार्किंग पार्क और नालों की मरम्मत करने को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि अब मासिक बैठक में इन कार्यों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जल्द ही इन का कार्य शुरू किया जाएगा.

ये भी पढे़ं: ROAD ACCIDENT: ऊना में सड़क दुर्घटना में 12 साल के बच्चे की मौत, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज