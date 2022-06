शिमला: यूएस क्लब स्थित बिजली बाेर्ड के दफ्तर (US Club Electricity office in Shimla ) में सोमवार को भीषण आग लग गई. आग लगने का कारण शाॅट सर्किट माना जा रहा है. आग की सूचना जैसी ही अग्निशमन विभाग को मिली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार दाेपहर लगभग 12 बजे यूएस क्लब स्थित बिजली बाेर्ड के दफ्तर में अचानक आग लग (Fire broke out in US Club Electricity office) गई. इस दौरान वहां पर कुछ कर्मचारी भी माैजूद थे.

उन्हाेंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हाे सके. देखते ही देखते आग चाराें तरफ फैल गई और आग की चपेट में पूरा भवन आ गया. प्रत्यक्षदर्शी ज्याेति कुमार ने बताया कि मैं अपनी गाड़ी काे यूएस क्लब में पार्क कर रही थी, इसी बीच मुझे धुंए का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद मैं माैके पर पहुंचा, ताे देखा की बिजली बाेर्ड के दफ्तर में चारों तरफ आग लगी हुई थी. जिसके बाद इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई.

यूएस क्लब स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में लगी भीषण आग.

लक्कड़ी से बना हुआ है दफ्तर: बिजली बाेर्ड का ये दफ्तर पूरा लकड़ी से बना हुआ है. जिस कारण आग तेजी से फैली. वहीं, साथ ही में एसजेपीएनएल के दफ्तर के अलावा कुछ हैरिटेज भवन भी हैं. हालांकि फायर कर्मियों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी शिमला माेनिका भुटूंगरू भी माैके पर पहुंच और पुलिस जवानाें को आसपास के घराें काे खाली करवाने को कहा. आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है.

