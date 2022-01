शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा मामला जिला शिमला के उपमंडल रामपुर (road accident in rampur shimla) का है. जहां एक तेज रफ्तार कार खाई में (three person die in rampur) जा गिरी.

जानकारी के अनुसार तकलेच पुलिस चौकी के अंर्तगत डिमदु नाला के पास तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई. भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. कार में छह लोग सवार थे. सभी मृतक जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के रहने वाले थे.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान संचित (19वर्ष), पुत्र नंद लाल, गांव पच्चल, जिला कुल्लू, अमन भारती (20वर्ष), पुत्र बृज लाल, गांव विशाला धार, कुल्लू और राहुल (18वर्ष), पुत्र करिशन लाल, गांव धरली (कोयला), जिला कुल्लू के तौर पर हुई है.

वहीं, घायलों की पहचान लाल चंद (20वर्ष), पुत्र राम सिंह, गांव बाखनाओ, जिला कुल्लू, सुनील कुमार (21), पुत्र घैन चंद, गांव घईनाला, जिला कुल्लू और अनिल (20वर्ष), पुत्र मस्तराम, गांव विशाला, जिला कुल्लू के तौर पर हुई है. एसपी शिमला डॉक्टर मोनिका ने घटना (sp shimla on road accident) की पुष्टि की है. उन्होंने कहा की मामले की छानबीन की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Weather Update of Himachal: उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, बढ़ी लोगों की परेशानी