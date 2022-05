शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य में भारी प्रशासनिक फेरबदल किया गया (Administrative Reshuffle In Himachal) है. गुरुवार को सरकार ने 50 अफसर तबदील किए. इसके अलावा 6 अन्य अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया है. बदले गए अधिकांश अफसर एसडीएम रैंक के हैं. एक आईएएस अधिकारी का तबादला भी किया है. 2019 बैच के आईएएस नवीन तंवर को एसडीएम चंबा के पद से एसडीएम कांगड़ा लगाया गया है. बाकी 49 अफसर एचएएस कैडर के (HAS TRANSFER IN HIMACHAL) हैं.

जारी तबादला आदेश के अनुसार बदले गए अफसरों में विजय कुमार को एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज चंबा लगाया है. राजीव कुमार को स्वास्थ्य विभाग में एडिशनल डायरेक्टर, अश्वनी कुमार एडीएम मंडी, विनय मोदी एसडीएम इंदौरा, चरंजी लाल एसडीएम देहरा, दिले राम एडिशनल रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज, मदन कुमार एसडीएम अंब (IAS TRANSFER IN HIMACHAL), लायक राम वर्मा एमडी जोगिंद्रा बैंक व मानव भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन, धनवीर ठाकुर जीएम जिला उद्योग केंद्र सोलन, राकेश शर्मा एसी-टू-डीसी चंबा, शशी पाल नेगी एसी-टू-डीसी कुल्लू, सुनयना शर्मा जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू, राम प्रसाद एसी-टू-डीसी सिरमौर, बाबू राम शर्मा एसडीएम कसौली.

अवनिंद्र कुमार एसडीएम भटियात, नरेश कुमार एसडीएम आनी, चेतना कंडवाल एसडीएम कोटखाई, संजीव धीमान एसडीएम पछाद, गौरव चौधरी एसी-टू-डीसी बिलासपुर, कुलदीप सिंह पटियाल एसडीएम झंडुता, वीरेंद्र शर्मा एसी-टू-डीसी ऊना, विश्रुत भारती एसडीएम फतेहपुर, प्रियंका चंद्रा संयुक्त आयुक्त एमसी सोलन, विशाल शर्मा एसी-टू-डीसी मंडी, सुरेंद्र सिंह राठौर एडीएम पूह, अरुण कुमार एसडीएम चंबा, मनमोहन सिंह एसडीएम निरमंड, मुनीश कुमार एसडीएम हमीरपुर, बच्चन सिंह ज्वांइट डायरेक्टर टांडा मेडिकल कॉलेज, संजय कुमार एसी-टू-डीसी सोलन, शशांक गुप्ता एसडीएम कल्पा, सोमिल गौतम, एसडीएम गगरेट.

अंकुश शर्मा एसडीएम भरमौर, सुभाष गौतम एसी-टू-डीसी कांगड़ा, भानू गुप्ता एसडीएम शिमला (अर्बन) , रामेश्वर दास एसजीएम बिलासपुर, अपराजिता चंदेल एसडीएम जयसिंहपुर, स्वाति डोगरा एसडीएम भोरंज, मुनीश शर्मा एसडीएम नगरोटा, निशांत कुमार एसजीएम शिमला ग्रामीण, संकल्प गौतम एसडीएम कफोटा, करतार चंद एसडीएम निचार, पवन कुमार एसी-टू-डीसी हमीरपुर, मंजीत शर्मा आरटीओ शिमला, योगराज एसडीएम बंगाणा, मनोज कुमार जिला पर्यटन अधिकारी मंडी, केशव राम एसडीएम अर्की, असीम सूद आरटीओ हमीरपुर, संजय भगवती जिला पर्यटन अधिकारी शिमला होंगे.

इसके अलावा विनय कुमार संपदा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार (Major Administrative Reshuffle In Himachal) संभालेंगे. वहीं मोहन दत्त युवा सेवाएं व खेल विभाग में एडिशनल डायरेक्टर, अनिल कुमार एसी-टू-डीसी शिमला, कविता ठाकुर सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की, रोहित शर्मा प्रोजेक्ट अफसर आईटीडीपी केलांग व बिमला देवी एसी-टू-डीसी किन्नौर का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी.

