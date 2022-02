RJD सुप्रीमो लालू यादव को डोरंडा केस में 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Kullu Police caught charas: पुलिस ने बजौरा में 4.15 KG चरस के साथ नेपाली व्यक्ति को किया गिरफ्तार

कुल्लू जिले में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है. सोमवार को बजौरा में ब्यास नदी के किनारे पुलिस की टीम ने नेपाली मूल के व्यक्ति को 4 किलो 15 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार (Kullu Police caught charas) किया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Suicide Case in Sundernagar: कमरे में सो रहे थे परिवार के सदस्य, व्यक्ति ने की खुदकुशी

नगर परिषद सुंदरनगर के अंबेडकर में एक व्यक्ति ने पंखे के हुक से लटककर जान (man commits suicide in Sundernagar) दे दी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल सुंदरनगर (Civil Hospital Sundernagar) में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. बताय जा रहा है कि व्यक्ति कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ऊर्जा मंत्री के इलाके में अंतिम यात्रा भी सुखकारी नहीं, बाता नदी पर पुल के अभाव में ट्रैक्टर पर ले जाया गया शव

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जेसीबी और ट्रैक्टर में बारात सहित दूल्हा-दुल्हन की तस्वीरें तो सभी ने देखी, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है, वह न केवल दुखदायी हैं बल्कि सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है. मामला प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के गृह जिले का है. लोक निर्माण विभाग के पांवटा साहिब डिवीजन के तहत फतेहपुर पंचायत में अंतिम यात्रा भी सुखकारी नहीं है, क्योंकि बाता नदी (Bata river in Nahan) पर पुल के अभाव में अंतिम शव यात्रा में परिजनों व ग्रामीणों को ट्रेक्टरों का सहारा लेना पड़ा. ऐसे में ग्रामीणों ने नेताओं के प्रति खासी नाराजगी जाहिर की. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सीएम जयराम की तबीयत में सुधार, मंगलवार को लौट सकते हैं शिमला : सुरेश भारद्वाज

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तबीयत में काफी सुधार (CM Jairam health improves) है और उन्हें जल्द ही दिल्ली एम्स से छूट्टी मिलने की संभावना है. उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम जयराम मंगलवार को वापस शिमला पहुंच सकते हैं. कल यानी मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक(Himachal BJP Legislative Party Meeting) होने जा रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी अहम मानी जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

किन्नौर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से व्यापारियों का बढ़ा व्यापार, CM का जताया आभार

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही (MUKHYAMANTRI SWAVALAMBAN YOJANA IN KINNAUR) है. हिमाचल के बहुत से युवा इस महत्वकांक्षी योजना से स्वरोजगार तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य को युवाओं को भी रोजगार दे रहे (TRADERS GET BENEFIT IN KINNAUR) हैं. जिला किन्नौर में भी इस योजना से युवा लाभान्वित हो रहे हैं. जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यामंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नल से जल की गुणवत्ता में देशभर में हिमाचल को पहला स्थान

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission in Himachal) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. भाजपा सरकार के प्रयासों से नल से जल की गुणवत्ता (quality of water from tap) में देशभर में हिमाचल ने पहला स्थान हासिल किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

करसोग में शादी समारोह में गया था बुजुर्ग व्यक्ति, ढांक से गिरकर हुई मौत

मंडी जिले के करसोग में ढांक से गिरने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत (old man dies after falling from hill in Karsog) हो गई. बुजुर्ग शादी समारोह से वापस घर आ रहा था, इसी दौरान पहाड़ी से पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई. डीएसपी करसोग ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मृतक के परिवार को फौरी राहत जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर: बर्फीले व संकरे रास्ते से 5 KM उठाकर अस्पताल पहुंचाई बीमार युवती

सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह (Sub Division Sangrah of sirmaur) की गेहल पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव हड़ियोट (Hadiot village of Sirmaur) से रविवार को एक बीमार युवती को संकरे और बर्फीले रास्ते से उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा. गांव में सड़क न होने से चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. लोगों का कहना है कि सीएम से मांग करने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Jairam Thakur Health Update: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एम्स से जल्द छुट्टी मिलने की उम्मीद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से उनके जो भी सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच (Jairam Thakur In Delhi AIIMS) रिपोर्ट सामान्य आई है. प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होना है. इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करनी है. अलबत्ता चिकित्सकों की सलाह पर ही वह दिल्ली से शिमला आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

