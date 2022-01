किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर में लगातार चार दिनों से बर्फबारी का सिलसिला (HEAVY SNOWFALL IN KINNAUR) जारी है. बर्फबारी से जिले के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है. जिले की सभी सड़कें एक बार फिर से अवरुद्ध हो गई हैं. लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ (Kinnaur facing troubles due to snowfall) रही है. उन्हें पैदल ही अपने गंतव्य तक का सफर तय करना पड़ रहा है. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली भी चली गई है. पीने के जल स्रोत जम चुके हैं और सड़कें भी अवरुद्ध है.

किन्नौर में जरूरत के सभी साधन बंद हो गए हैं, जिस कारण लोग बेहद परेशान (Roads closed in Kinnaur after snowfall) हैं. वहीं, आपातकालीन स्थिति के दौरान चिकित्सालय तक जाने में भी क्षेत्र वासियों को दिक्कतें पेश आ सकती है. अत्यधिक बर्फबारी के कारण जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग को 15 से 18 वर्षीय (Adolescents Vaccination in Kinnaur) आयु वर्ग के किशोरों को कोविड टीकाकरण काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है. विभाग के कर्मचारियों को पैदल चलकर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण करने के लिए जाना पड़ रहा है.

वीडियो.

जनजातीय जिले में बर्फबारी के चलते मोबाइल सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं. ऐसे में अब दुर्गम क्षेत्रों में लोगों से संपर्क साधने में भी परेशानियां आ रही हैं. जिला में बर्फबारी से अब कई क्षेत्र देश-दुनियां से कट चुके हैं. किन्नौर में इस वर्ष भारी बर्फबारी हो रही है. जिससे जिले में सेब के बगीचों में चिलिंग आवर (chilling hour in kinnaur) का समय पूरा होगा. वहीं, पैदल मार्ग अब बर्फबारी के बाद फिसलन भरे हो चुके हैं. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न जाने का आग्रह किया है.

