किन्नौर: देश प्रदेश व जिला में अनेकों बैंक देखने को मिलते है जिसमें पैसा बैंक (money bank), ब्लड बैंक (blood bank0, फ़ूड बैंक (food bank) शामिल हैं लेकिन किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ (Kinnaur District Headquarters Reckong Peo) में बुधवार को किन्नौर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कपड़ा बैंक की शुरुआत की है (Kinnaur Congress Committee started clothbank).

इस कपड़ा बैंक का शुभारंभ विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने किया है (Cloth Bank inaugurated by MLA Kinnaur Jagat Singh Negi). रिकांगपिओ स्थित इस कपड़ा बैंक जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने अपने पुराने कपड़े जो व्यक्ति प्रयोग नहीं कर रहे हैं ऐसे सभी कपड़ों को धोकर मदद के लिए या नए कपड़ों को खरीदकर कपड़ा बैंक में जमा कर रहे हैं, ताकि गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को इन कपड़ों को दिया जा सके.

इस अवसर पर विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी (MLA Kinnaur Jagat Singh Negi) ने रिकांगपिओ में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला किन्नौर में अब कड़कड़ाती ठंड (cold has started in Kinnaur) शुरू हो चुकी है. ऐसे में इस क्षेत्र में कई असहाय,गरीब व जरूरतमंद लोग है जिन्हें पहनने व रात्रि के समय ठंड से बचाव के लिए ओढ़ने के लिए कम्बल,रजाई इत्यादि की जरूरत पड़ती है. जिसको देखते हुए किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने समूचे क्षेत्र के लोगों से साफ सुथरे कपड़े व बिस्तर में प्रयोग होने वाले कपड़ों को एकत्रित कर रिकांगपिओ कपड़ा बैंक में जमा किया है, ताकि इस बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को कपड़े दिए जा सकें (clothes Distributed to the needy).

जगत सिंह नेगी (MLA Kinnaur Jagat Singh Negi) ने कहा कि जिले के किसी भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े प्रयोग में नहीं लाता या बिस्तर में ओढ़ने वाले कम्बल,रजाई का प्रयोग नहीं कर रहे है तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने इन कपड़ों को कपड़ा बैंक रिकांगपिओ में जमा कर सकते है ताकि ठंड के मौसम में जरूरतमंद को कपड़े मिल सकें.

