शिमला: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए राजधानी शिमला को पूरी तरह से सजा दिया गया है. शहर में जगह-जगह जेपी नड्डा के बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं. अन्नाडेल से लेकर विधानसभा होते हुए होटल पीटरहॉफ तक सड़क के दोनों तरफ भाजपा के झंडे लगाए गए हैं. विधानसभा से पीटरहॉफ तक होने वाले रोड शो के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं. इस रोड शो के बहाने भाजपा शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, ताकि आने वाले नगर निगम चुनावों और फिर विधानसभा चुनावों तक लाभ मिल सके.

जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा की हाल ही में देश के चार राज्यों में बड़ी जीत के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल आ रहे हैं. जगत प्रकाश नड्डा कल यानि शनिवार को शिमला आगमन (JP Nadda will reach Shimla tomorrow) पर आ रहे हैं. नड्डा सुबह 10 बजे अन्नाडेल पहुंच जाएंगे. उसके बाद विधानसभा से ओपन जीप में नड्डा का रोड शो निकलेगा. उन्होंने कहा कि 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीटरहॉफ के ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली में शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता ही भाग लेंगे. बड़ी संख्या में जनता इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रही है.

जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा पदाधिकारी बैठक, विधायक दल और कोर ग्रुप की बैठकों में भाग लेंगे. इस भव्य कार्यक्रम के लिए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भी शिमला पहुंच गए हैं. इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह पहले ही इस कार्यक्रम के लिए शिमला (BJP road show in Shimla) आ गए हैं. उन्होंने कहा की देश के चार राज्यों में भाजपा ने सरकार रिपीट की है और अब हिमाचल में भी भाजपा की सरकार रिपीट (BJP government will repeat in Himachal) होगी. रणधीर शर्मा ने दावा किया कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनावों में हमारी सीटें 303 से भी ज्यादा आने वाली है. पूरे देश में मोदी मैजिक जारी है और जनता को प्रधानमंत्री मोदी में पूरा विश्वास है.

अगले दिन 10 अप्रैल को जेपी नड्डा शिमला से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे. रणधीर शर्मा ने कहा शिमला ग्रामीण मंडल, अर्की मंडल अपने-अपने क्षेत्रों में उनका स्वागत करेंगे. नड्डा अर्की विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल की बैठक भी लेंगे. इसके अलावा बिलासपुर जिले की शुरूआत में ही बिलासपुर के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद जिले की अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की शुरुआत में ही कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे.

नड्डा 10 अप्रैल को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज (Hydro Engineering College) का दौरा भी करेंगे. रणधीर शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को जेपी नड्डा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा है. चुनावी साल में भाजपा किसी भी तरह का ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती है कि पार्टी के खिलाफ कोई गलत संकेत जाए. शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा प्रदेश में इसका संकेत देगी. इसलिए इसके लिए पूरी तैयारी को गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए हैं. एक तरफ का रास्ता एंबुलेंस के लिए खुला रहेगा.

रोड शो के दौरान दोनों तरफ की सड़कों के एक तरफ के रास्ते को एंबुलेंस के लिए खाली रखा जाएगा. राज्य भर से कोई मरीज आइजीएमसी, केएनएच या रिपन आना चाहता है तो उसको आने के लिए पहले से ही जगह छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. कार्यकर्ताओं से लेकर प्रबंधन को खासतौर पर इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान बालूगंज से लेकर विधानसभा तक के लिए आने वाली सड़क को उस दिन बंद रखा जाएगा. आम वाहनों के लिए इसको यहां से लाने की मंजूरी नहीं होगी. एक दिन इसे पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. इस रोड शो के पूरा होने के बाद ही यहां से सामान्य लोगों को वाहन वहां ले जाने की अनुमति होगी.

