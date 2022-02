गोरखपुर में जेपी नड्डा ने छुए भाजपा के दिव्यांग पदाधिकारी के पैर, कही ये बड़ी बात...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थानीय पार्टी पदाधिकारी के पैर छूकर सम्मान और संस्कार की एक अनोखी मिसाल पेश की. दरअसल, चुनावी प्रचार के लिए गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली पर निकलने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की. इसी दौरान पार्टी के विकलांग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक पुरुषोत्तम अग्रहरि ने नड्डा के पैर छू लिए. जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने अग्रहरि के पैर छूकर सबको चकित कर दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में डिपो संचालकों ने दी आंदोलन की चेतावनी, सरकार से स्थाई नीति बनाने की मांग

हिमाचल प्रदेश संचालक समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सूद (praveen sood on jairam government) ने बताया कि बीते 4 साल से प्रदेशभर के डिपो संचालक भी सरकार से अपने लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं. उचित कमीशन के बारे में भी सरकार से मांग रखी गई थी. प्रवीण सूद ने बताया कि इस बारे में कई बार प्रदेश डिपो संचालक समिति (depot operating committee himachal) का प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री व अन्य मंत्रियों से भी मिला, लेकिन उन्हें मात्र कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फीले तूफान ने बढ़ाई परेशानी

जिला लाहौल स्पीति में बुधवार को भी बर्फबारी (SNOWFALL IN LAHAUL SPITI) और कई इलाकों में बर्फीले तूफान का दौर जारी (SNOW STORM IN LAHAUL SPITI) है. जगह-जगह हिमस्खलन होने की संभावना भी बढ़ गई (AVALANCHE IN LAHAUL SPITI) है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है. ऐसे में डीसी लाहौल स्पीति ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हमीरपुर में बीजेपी नेता पर मारपीट का आरोप, युवक ने थाने में दी शिकायत

बीजेपी जिला बलदेव शर्मा और उनके बेटे व दामाद पर बल्ह गांव के एक युवक ने मारपीट के आरोप लगाए (serious allegations on baldev sharma) हैं. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा (Sunil allegation on Baldev Sharma) है. भाजपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया (Baldev Sharma accused of assault) है. वहीं इस मामले में बड़सर थाना के अंतर्गत गलोड़ चौकी में शिकायत दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने जताई नाराजगी, सदन से किया वॉकआउट

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Governor Rajendra Vishwanath Arlekar) के अभिभाषण (himachal budget session) के साथ हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत हुई. राज्यापल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नाहन तहसील की आमवाला-सैनवाला पंचायत खंड स्तर पर प्रथम, किए ये सरहानीय काममहर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार 2020-21 के तहत सिरमौर जिला में खंड स्तर पर प्रथम आई पंचायतों की सूची जारी कर दी है. 2021-22 के लिए नाहन विकास खंड की नावनी पंचायत, शिलाई की द्राबिल, पच्छाद खंड की सिरमौरी मंदिर, संगड़ाह की रेड़ली, राजगढ की दीदग व पांवटा साहिब खंड की शिवपुर पंचायतों ने भी अपने-अपने खंड में पहला स्थान हासिल किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल प्रदेश में भूकंप, 4.0 की तीव्रता से थर्राया रामपुर

हिमाचल में एक बार फिर भूकंप (Earthquake in himachal) के झटके महसूस किए गए हैं. बुधवार को शिमला के उपमंडल रामपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप से अब तक नुकसान की कोई खबर नहीं (Earthquake in rampur shimla) है. भूवैज्ञानिकों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन (himachal sensitive zone for earthquake) 4 व जोन 5 में सम्मिलित है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू, चप्पे-चप्पे पर खाकी का पहरा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया (Himachal assembly budget session started ) है. बजट सत्र के दौरान पुलिस और होमगार्ड के करीब 480 जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल (Himachal Budget Session) रहे है. ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है. विधानसभा परिसर में बायोमिट्रिक मशीन से चेक होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Himachal Budget Session: राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की शुरूआत हो गई है. राज्यपाल ने अभिभाषण (governor speech in hp assembly) के दौरान कहा कि हिमाचल सरकार 2 साल से कोविड (corona cases in himachal) से जूझ रही है. पहले प्रदेश में 52 वेंटिलेटर थे, अब 1014 हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर 17 हजार हैं. कोविड टीकाकरण में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला हिमाचल पहला राज्य है. कोविड प्रबंधन बेहतरीन रहा. केंद्र सरकार से भरपूर मदद मिली. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की मौत

जिला मंडी की सर्पीली सड़कों पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे (major road accident in sundernagar) हैं. ताजा मामले में जिले के उपमंडल सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र के पंडाक में एक कार के खाई में गिरने से दंपति की मौत हो (couple died in sundernagar) गई है. जबकि कार सवार 3 घायलों का उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार (DSP Sundernagar on road accident) ने मामले की पुष्टि की है. प्राथमिकी दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरु कर दी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

