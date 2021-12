शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका (job in shimla) है. शिमला में क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अंशुक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कई निजी कंपनियों ने कई पदों पर वैकेंसी (vacancy in himachal) निकाली है. हिमाचल और खासकर शिमला के युवाओं के लिए रोजगार का बेहतरीन (employment opportunities for youth of shimla) अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार कंपनियों के दूरभाष या रोजगार कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

मैसर्ज एकान्त रीट्रीट चायल में किचन, हाउस कीपिंग व एफ एंड बी सर्विस के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं होनी अनिवार्य है. किचन बाॅय के लिए 12 हजार से 14 हजार एवं हाउसकीपिंग के लिए 8 हजार और एफ एंड बी सर्विस के लिए 72 सौ से 9 हजार रुपए मासिक वेतन निर्धारित किया गया है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9418048378 पर संपर्क कर सकते है.

कैफे 103 शिमला में सॉस शेफ (हेल्पर) (helper sweeper job in himachal), हेड शेफ (इंडियन एवं तंदूरी), एफ एंड बी सर्विस (सटीवर्ड), क्लीनिंग स्टाफ (स्वीपर) के रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार नंबर 9816697781 पर संपर्क कर सकते हैं.

वुड पीकर हॉलीडे कुफरी में हाउस कीपिंग के पदों पर नौकरी निकाली है. इन पदों के लिए 8 हजार से 12 हजार मासिक वेतन दिया जाएगा. शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9711449976 पर संपर्क कर सकते हैं.

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस शिमला में सेल्स ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. सेल्स ऑफिसर के पद के लिए मासिक वेतन 10 हजार से 12 हजार वेतनमान निर्धारित किया गया है. जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 8894943942, 9023151133 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

मेनाबज प्राइवेट लिमिटिड में डिलीवरी एसोसिएट्स (delivery associates jobs in hp)के पद खाली है. डिलीवरी एसोसिएट्स के लिए मासिक वेतन 15 हजार से 20 हजार निर्धारित किया गया है. इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं पास रखी गई है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 8448799861 पर संपर्क किया जा सकता है.

वाईएमसीए शिमला में हाउस कीपिंग के पदों पर रिक्तियां है. (8 हजार वेतन) इस पद के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास युवा अप्लाई कर सकते हैं. हाउस कीपिंग पद के लिए 8 हजार वेतनमान तय किया गया है. इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 9805304191 पर संपर्क कर सकते हैं.

होटल रेडिसन शिमला में पलंबर (वेतनमान 11 हजार), एफएंडबी सर्विस (वेतनमान 8 हजार से 10 हजार), फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट (वेतनमान 9 हजार) पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी रखी गई है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 8091103457,701893465 पर संपर्क किया जा सकता है.

जीडेड शिमला में मोबाइल ऐप डेवलपर (वेतनमान 20 हजार), फुल स्टैक डेवलपर (वेतनमान 30 हजार से 60 हजार) पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इस पद के लिए योग्यता रखने वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 8091103457,701893465 पर संपर्क कर सकते हैं.

