किन्नौर: जिला किन्नौर के कल्पा खण्ड के तहत पांगी गांव के समीप एक जेसीबी मशीन अचानक ही अनियंत्रित होकर खाई में (JCB fell in ditch near Pangi) जा गिरी. जेसीबी मशीन में चालक समेत एक अन्य व्यक्ति भी था. मशीन के खाई में गिरने (JCB machine accident in Pangi) की आवाज सुन आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और स्थानीय लोगों समेत नेपाली मूल के लोगों ने खाई में जाकर दोनों लोगों की खोजबीन की.



जब लोग खोजबीन करने गए तो देखा कि मौके पर दोनों लोगों की मौत हो चुकी है. प्राप्त जानकारी अनुसार यह जेसीबी मशीन निजी ठेकेदारों की है और यह मशीन पांगी की ओर आ रही थी. इसी बीच अचानक मशीन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. खाई में गिरने से (JCB machine accident in Pangi) जेसीबी मशीन के परखच्चे उड़ गए हैं.



वहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंची जिसके बाद टीम मामले (JCB fell in ditch near Pangi) की छानबीन कर रही है. बता दें कि इन दिनों बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हो चुकी है. ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद मशीन सड़क पर फिसलन होने की वजह से खाई में जा गिरी.

ये भी पढे़ं :मंडी शराब मामला: पांच हुई मरने वालों की संख्या, परिजनों ने लगाए ये आरोप