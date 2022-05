शिमला: सीएम जयराम ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर निशाना साधा (JaiRam Thakur on Manish Sisodia) है. जयराम ठाकुर ने कहा कि वह राजनीतिक मकसद से यहां आए है.सुधार किसी भी क्षेत्र में हो,लेकिन सुधार करना उनका मकसद नहीं है. उनका सिर्फ हिमाचल आने का राजनीतिक मकसद है.

हिमाचल को समझे फिर बोले: जयराम ठाकुर ने कहा कि सिसोदिया पहले हिमाचल को समझ लें उसके बाद उन्हें बोलना चाहिए. दिल्ली की भौगोलिक और हिमाचल की परिस्थितियों में काफी अंतर है. हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली से कम नहीं है. हमारे बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है.

वीडियो

केरल के बाद हमारा नंबर: जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में केरल के बाद हमारा नंबर आता है. हो सकता है कि हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो,लेकिन इसकी वजह दूर-दराज इलाकों का होना ,लेकिन हमारी प्राथमिकता स्कूल खोलना ,ताकि हर बच्चे को पास में शिक्षा हासिल हो सके.इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर काफी प्रयास किया गया और यह क्रम जारी है.

अभिभावकों और शिक्षाविदों से संवाद: बता दें कि मंगलवार को हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शिमला (Manish Sisodia visits Shimla) पहुंचे और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों और शिक्षाविदों से संवाद किया.

सरकारी स्कूलों की बदल जाएगी तस्वीर: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली देश का एक मात्र केंद्र प्रशासित राज्य है जहां सात साल में कुल बजट का 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है. दिल्ली के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को (Manish Sisodia on level of education in Himachal) निजी स्कूलों में प्रवेश दिला रहे हैं.

उन्होंने एक बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील लोगों से की और कहा कि पांच साल के भीतर सरकारी स्कूलों की तस्वीर प्राइवेट स्कूलों से से बेहतर नहीं हुई तो अगली बार वोट मत देना. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को वोट करेगी.

सरकारी स्कूलों का किया बंटाधार: इस दौरान उन्होंने जहां प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली वहीं, दिल्ली मॉडल के बारे में भी बताया. मनीष सिसोदिया ने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा (Manish Sisodia on level of education in Himachal) सरकार पर जमकर हमला बोला. मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दयनीय करार देते हुए कहा की हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों का बंटाधार कर दिया है.

निजी स्कूलों को मनमानी लूट की खुली छुट दे रखी है. हिमाचल के आठ हजार स्कूलों में एक या दो टीचर हैं जबकि दस हजार स्कूल एक या दो कमरों में चल रहे हैं. उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी करने में विश्वास रखती है न की जनता की समस्या के समाधान में.

ये भी पढे़ं :हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था दयनीय, AAP को दें एक मौका, बदल देंगें सरकारी स्कूलों की तस्वीर: मनीष सिसोदिया