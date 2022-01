हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में अब कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारी (50 percent employees in offices in Himachal) ही आएंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यालय अब सप्ताह में पांच दिन (five day week in offices in Himachal ) ही लगेंगे. कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारी (50 percent employees in offices in Himachal) ही आएंगे. हिमाचल हाईकोर्ट अलग से अपने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन (Corona cases increase in himachal ) जारी करेगा. प्रदेश में सभी धार्मिक और सामाजिक समारोह में भीड़ इकट्ठा होने पर भी भी पूर्ण पाबंदी रहेगी. इसके अलावा एकेडमी स्पोर्ट्स और अन्य कार्यक्रमों में क्षमता के 50 फीसदी लोग इकट्ठा हो सकेंगे.

इंडोर के अलावा आउटडोर में भी अब ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति होगी. कार्यक्रमों में लंगर शादियों में धाम और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध (complete ban on mass gathering) रहेगा. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला में दुकानों के खुलने और बंद होने का समय एडमिशन निश्चित करेगा यह पूर्ण रूप से डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर करेगा.

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब प्रदेश में अध्यापक भी स्कूल नहीं आएंगे. शिक्षण संस्थान (Educational institutions closed in Himachal) पहले ही 25 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 25 जनवरी तक लागू रहेंगे. इंडोर होने वाले मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीति कार्यक्रमों में अधिकतम सौ लोगों को आने की अनुमति होगी.आउटडोर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 लोगों को आने की अनुमति होगी.



बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हिमाचल में कोरोना एक्टिव केस (corona active case in himachal) तीन हजार के करीब पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी 15 जनवरी तक अपने सभी तय कार्यक्रम रद कर दिए हैं. प्रदेश में अभी नाइट कर्फ्यू (night curfew in himachal) लागू है. कोरोना संक्रमण के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो सख्ती और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है

