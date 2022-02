शिमला: हिमाचल में उद्योग विभाग ने 70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 33 इकाइयों को मंजूरी दी (Himachal Industries Department approves 33 units)है. इससे 755 लोगों को रोजगार (Will get employment in Himachal)मिलेगा. राज्य सरकार के उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि इस संदर्भ में हाल ही में विभाग की बैठक हुई. उस बैठक में 33 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई. इनमें 11 औद्योगिक एवं 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग द्वारा 20.25 करोड़ रुपए का उपदान प्रदान किया गया.





प्रजापति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति की पिछली सात बैठकों में 168.65 करोड़ रुपए के 118 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इस औद्योगिक विकास योजना में केन्द्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति के लिए निवेश प्रोत्साहन (सी.सी.आई.आई.ए.सी.) 30 प्रतिशत की दर पर तथा निवेश संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तक के निवेश वाली इकाइयां शामिल है. योजना के तहत सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां तथा मौजूदा इकाइयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी.उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है. मंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस को सरल किया गया.



कुछ समय पहले ही प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 28197 करोड़ की 287 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था. इससे पहले वर्ष 2019 में धर्मशाला में हुई अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट में 96 हजार करोड़ के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे. उसी वर्ष 27 दिसंबर को 13500 करोड़ की परियोजनाओं की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई. दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 28197 करोड़ पर सहमति हुई. अब तक 41 हजार 697 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी.

