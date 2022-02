यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र, वीडियो संदेश भेज लगा रहे मदद की गुहार

रूस के हमले के बाद यूक्रेन के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं. यूक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और उनके परिजनों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं. हर वक्त किसी अनहोनी का साया सिर पर मंडरा रहा है. ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र वीडियो संदेश के माध्यम से भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि, सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि

महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर (savarkar death anniversary) की पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई सन् 1883 को हुआ था. वे भारत के समाजसुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता और विचारक के तौर पर जाने जाते हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर...

पहाड़ों पर मौसम ने बदली करवट, शिमला, कुफरी सहित ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले चार दिनों से बर्फबारी हो रही है. वहीं, आज शनिवार को पहाड़ों की रानी शिमला, कुफरी और नारकंडा में भी सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया (fresh snowfall in shimla) है. इसी बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंच पर्यटकों ने बर्फ के फाहों के बीच मस्ती (tourist enjoying in shimla) करते दिखे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दावों पर सवाल! करसोग के इस स्कूल में सुविधाओं का अभाव, बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी (cm jairam home district mandi) के उपमंडल करसोग स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खील (government school mandi) में सुविधाओं का अभाव है. शिमला-करसोग मुख्य मार्ग (shimla karsog main road) पर तहसील मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खील में 7 कक्षाओं को चलाने के लिए केवल 4 कमरें हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश न करें कर्मचारी, नियमानुसार होगी कार्रवाई: CM जयराम ठाकुर

हिमाचल सरकार ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए धरने प्रदर्शनों (Employees protesting in Himachal) पर सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन भी काटा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी ने आश्रय को दी नसीहत- प्रतिभा सिंह की बात का न मानें बुरा, हाईकमान करेगा टिकटों का फैसला

सांसद प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने (Pc in Mandi of Kaul Singh Thakur) आश्रय शर्मा को नसीहत दी है कि सांसद को इस बात का पता है कि चुनावों के दौरान किसने उनके लिए काम किया और किसने नहीं. जब टिकटों की बात आएगी तो पार्टी हाईकमान सांसद की राय जरूर लेगी और उस वक्त काम करने वालों की ही बात होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

IPS अधिकारी अरविंद नेगी के मामले में हो सीबीआई जांच, कांग्रेस के तीन विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (IPS officer Arvind Negi) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठी है. कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने इस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है और इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग उठाई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड

हिमाचल प्रदेश में (weather update of himachal) बारिश और बर्फबारी (rain in hp) की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) का दौर जारी रहेगा, जबकि 27 से मौसम साफ होने के आसार है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में आयोजित होने वाले टी-20 मैचों को लेकर दोनों टीमें पहुंची धर्मशाला, HPCA ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम (Dharamshala Cricket Stadium) में होने जा रहे टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह भरा हुआ है. वहीं, मैच के लिए शुक्रवार को दोनों टीमें कांगड़ा पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों के धर्मशाला पहुंचने पर एचपीसीए ने गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत (India and Sri Lanka Team reached Dharamshala ) किया. शनिवार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंडीगढ़ भूतिया बंगला: सालों पहले घर में कैद हुए रिटायर्ड मेजर और उनकी बेटी, पुलिस ने किया रेस्क्यू

चंडीगढ़ के सेक्टर-36 के हाउस नंबर 1588 में 94 वर्षीय रिटायर्ड मेजर हरचरण सिंह और 58 वर्षीय उनकी बेटी जीवजोत बेहद अजीब हालत में मिले हैं. दरअसल इन दोनों ने खुद को कई साल पहले इस घर में कैद कर (bhootiya bungalow in chandigarh) लिया था. हालांकि पुलिस ने अब दोनों का रेस्क्यू कर लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

