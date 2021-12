शिमला: सर्दियां शुरू होते ही शिमला जिले में आगजनी के मामले (arson cases in shimla district) बढ़ने लगे हैं. ताजा मामले में उपमंडल चौपाल के ग्राम झीना में स्थित ऐतिहासिक ठोड़ (रणचंडी) मंदिर में (Fire in the historic Thod temple) अचानक आग लग गई है. जिसके कारण 2 मंजिला मंदिर जलकर राख हो गया है.

इस आगजनी में लगभग 25 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है. इस आगजनी (Incident of arson in historic Thod temple Shimla) में कोई भी जानी नुकसान न हुआ. प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह चौपाल (historic temple of Chaupal) के झीना गांव में स्थित (Historic Thod Temple in Jheena Village) ऐतिहासिक ठोड (रणचंडी) मंदिर में अचानक आग लग गई. धुंआ उठते लोगों ने देखा तो आग बुझाने दौड़े, साथ में अग्निशमन विभाग को सूचना दी. तेज हवा चलने के कारण देखते ही देखते आग पूरे दो मंजिला मंदिर में फैल गई और भीषण आग लग गई.

गांव वालों ने आग बुझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग की तेज लपटों के कारण आग फैलती गई. मंदिर के निर्माण हेतु भाषा संस्कृत विभाग से निवेदन किया जा रहा है. डीएसपी कमल।वर्मा ने मामले की पुष्टि की है.

