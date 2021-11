शिमला: आईजीएमसी में बन रहे नए ओपीड भवन पर अब (New OPD Building IGMC Shimla) एनजीटी की तलवार लटक गई है (NGT ON New OPD IGMC). एनजीटी की प्रक्रिया पूरी न होने पर ओपीडी का उद्घाटन लटक गया है. हालांकि अभी ओपीडी का कुछ निर्माणा कार्य भी बचा हुआ है. ऐसे में लोगों को ओपीडी भवन के लिए और इंतजार करना होगा. एनजीटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ओपीडी का उद्घाटन होगा.

लोगों को उमींद थी कि इस भवन का अब उद्घान हो जाएगा, (Construction Work of New OPD IGMC) लेकिन अब एनजीटी का पेंच फंस गया है. हैरानी की बात है कि जब भी कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी आईजीएमसी जाता (New OPD Building IGMC Shimla) है, तो नए भवन में बन रही ओपीडी को शीघ्र अति शीघ्र शुरू करने के दावे करता है. फिर भी अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है. ओपीडी के इस भवन का कार्य काफी सालों पहले से चला है और अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है. आईजीएमसी में रोजाना प्रदेश भर से सैंकड़ों मरीज अपना उपचार करवाने के लिए आते है.

उन्हें उपचार के लिए पुराने भवन में बनी ओपीडी में ही धक्के खाने पड़ते हैं. अगर नए भवन में बन रही ओपीडी शुरू हो जाती है, तो यहां पर मरीजों को धक्के खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा. इन दिनों आईजीएमसी में मरीजों की संखया में भी काफी बढ़ौतरी हुई है. आईजीएमसी में एक दिन में 3 हजार से 3500 के बीच ओपीडी रहती है. ऐसे में मरीजों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

अगर न्यू ओपीडी (New OPD Building IGMC Shimla) शुरू हो जाती है, तो मरीजों की परेशानी दूर हो जाएगी. यहां खासकर बुजुर्ग मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आईजीएमसी में नए भवन की बात की जाए, तो यह शहर की सबसे ऊंची इमारत होगी. 13 मंजिल इस इमारत की ऊंचाई 47 मीटर है. इससे पहले हाईकोर्ट की 10 मंजिला बिल्डिंग शहर की सबसे ऊंची (Highest Building in Shimla) बिल्डिंग मानी जाती थी. इसकी ऊंचाई करीब 36 मीटर है.

यह ओपीडी ब्लॉक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जबकि पूरे भवन में लिफटों का प्रावधान किया (Various Facilities in New OPD) गया है. जिससे मरीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढियों की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा आईजीएमसी की पुरानी बिल्डिंग से भी यह बिल्डिंग जोड़ी गई है. इस भवन को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं. इसका उद्धाटन (Inauguration of New OPD Shimla) होते ही पुराने भवन से सभी ओपीडी नए ब्लॉक में शिफ्ट की जाएंगी.

नए ओपीडी भवन में मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, कार्डियोलोजी, रेडियोथैरेपी, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, आई ओपीडी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, ईएनटी, सीटीवीएस और पैथेटिक सर्जरी ओपीडी ब्लॉक तैयार किए है, इसमें नई आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. इसके अलावा सभी अल्ट्रसाउंड, एक्स-रे भी इसी ब्लॉक में होंगे. इससे लोगों को (Departments in IGMC Shimla) अपने इलाज के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और मरीजों के सारे काम एक ही जगह पर हो पाएंगे. हालांकि अभी सिर्फ जैनरिक स्टोर को ही इस भवन में शिफट किया गया है.

आईजीएमसी के एमएस डॉ. जनक राज ने (IGMC MS Janak Raj) बताया कि एनजीटी की कुछ प्रक्रिया पूरी न होने के चलते भवन का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है. आईजीएमसी में मरीजों को अब ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही एनजीटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस ओपीडी भवन का उद्घाटन करवाया जाएगा और ओपीडी को इसमें शिफ्ट किया जाएगा. वहीं इस भवन में ट्रामा सेंटर भी खोला जाएगा.

