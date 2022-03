शिमला: हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आठवां दिन चल रहा है. हिमाचल विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के बजट (HP Budget Session) अनुमानों पर चर्चा चल रही है. प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हालातों पर चितां व्यक्त करते हुए जानकारी दी की अगले दो-तीन दिनों में यूक्रेन से बड़ी संख्या में भारतीय को भारत वापस लाया जाएगा.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 309 छात्रों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी 109 छात्र यूक्रेन में फंसे (Himachal students trapped in Ukraine) हुए हैं. भारत सरकार और छात्रों के परिजन अभी भी उनके सम्पर्क में हैं. खारकीव से कुछ छात्र बॉर्डर तक पहुंच गए हैं. सीएम ने कहा कि अब खारकीव (students are trapped in Ukraine) से भी छात्रों का निकलना शुरू हो गया है. केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हैं और छात्रों के संपर्क में हैं.

बता दें कि रूस की ओर से यूक्रेन पर (Russia Ukraine War) शुरू किए गए हमलों को अब 10 दिन हो चुके हैं. इसके बावजूद यूक्रेन के कई शहर अब भी रूसी सेना के नियंत्रण से बाहर हैं. अब अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस तब तक बम बरसाएगा, जब तक सभी शहर खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते.

गौरतलब है कि इससे पहले नाटो ने खुद यूक्रेन के हवाई मार्ग को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया था जानकारी के मुताबिक मारियुपोल और वोल्नोवाखा इलाके से नागरिकों के बाहर निकलने के लिए अस्थायी सीजफायर (युद्धविराम) की घोषणा की गई है.

