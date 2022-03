हैदराबाद: स्मार्टफोन के बिना आज एक पल गुजारना किसी चुनौती से कम नहीं है. खाना मंगवाना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कैब बुक करनी हो या फिर ट्रेन-फ्लाइट की टिकट हर चीज इस स्मार्टफोन से चुटकी में हो जाती है. स्मार्ट फोन 24 घंटे हमारे हाथ, जेब या आस-पास ही होता है. ऐसे में कई बार फोन को साइलेंट पर भी रख देते हैं.

किसी मीटिंग के वक्त या सोते वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे ये सोचकर अमूमन हम सभी अपना फोन साइलेंट कर देते हैं. कई बार साइलेंट मोड पर रखा फोन ही हम कहीं रखकर भूल जाते हैं. घर से लेकर ऑफिस तक ऐसा कहीं भी, कभी भी हो सकता है. सवाल है कि ऐसे में आप अपना फोन कैसे ढूंढेंगे क्योंकि अगर आप अपने फोन पर कॉल भी करते हैं तो वो साइलेंट मोड (smartphone silent mode) पर है. ऐसे में क्या करें

चुटकी में ऐसे ढूंढे साइलेंट मोड पर रखा फोन: आपका साइलेंट फोन ढूंढने में गूगल बाबा आपकी मदद करेंगे. किसी दूसरे फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट की जरूरत होगी. इसके अलावा लॉगिन आईडी यानि जीमेल आईडी की जरूरत होगी. ध्यान रहे कि ये मेल आईडी आपके उस फोन में भी साइन इन होनी चाहिए जिसे आप साइलेंट पर रखकर भूल गए हैं.

अब क्या करें: अब गूगल पर Find my phone through Android device manager टाइप करें. इसे सर्च करने पर आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको Find my Phone- Google पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपसे गूगल आईडी पर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, ध्यान रहें यहां उसी गूगल या जीमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो कि साइलेंट फोन में साइन इन होगी. इसके बाद आपको Play Sound के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. Play Sound पर क्लिक करते ही साइलेंट पर रखा आपका रिंग करने लगेगा. आपके स्मार्टफोन पर जो रिंग टोन सेट की होगी, वही रिंगटोन बजेगी और आप मोबाइल ढूंढ लेंगे.

फोन को लॉक भी कर सकते हैं: Find my phone through Android device manager पर क्लिक करने पर आपको 3 विकल्प मिलते हैं. Play Sound पर क्लिक करते ही आपका साइलेंट मोड पर रखा फोन पर रिंगटोन बजने लगेगी. लेकिन कई बार आपका फोन कहीं छूट जाए तो आप अपने फोन को लॉक भी कर सकते हैं. बकायदा स्क्रीन पर आपको फोन की लोकेशन भी नजर आती रहेगी. जो लॉक करने के बाद भी नजर आती रहेगी.

फोन में मौजूद कंटेट डिलीट भी कर सकते हैं: कई बार आपका फोन चोरी हो जाता है या किसी ऐसे शख्स के हाथ लग जाता है जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है. ऐसे में Find my phone through Android device manager पर क्लिक करने पर आपको तीसरा विकल्प Erase Devise का मिलता है. जिसपर क्लिक करते ही आपके फोन में मौजूद सारा कंटेट डिलीट हो जाएगा. ऐसा करने के बाद आपके फोन की लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा लेकिन आपके फोन में मौजूद सारा डाटा और कंटेट डिलीट हो जाएगा.

Tech टकाटक की इस सीरीज में आप की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी. इस ट्रिक को आप अपना फोन साइलेंट पर रखकर अभी करके देख सकते हैं. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. Tech टकाटक सीरीज में इस तरह की ट्रिक्स आप तक पहुंचाते रहेंगे.

