शिमला: हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव विकास भूषण ललित ने आज यहां बताया कि सत्र मई 2021 के लिए सिंतबर, 2021 में शिमला, मंडी व धर्मशाला में आयोजित विभागीय परीक्षा का परिणाम 1 दिसंबर को घोषित(HIPA declared results of examinations) कर दिया गया. परिक्षार्थी अपना परिणाम देखने के लिए अपने पीएमआईएस अकाउंट में लाॅग(Login to PMIS Account) इन कर सकते हैं.



उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी किसी भी विषय में 40 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने में असफल रहे, वह पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया (Apply Online for Revaluation)के माध्यम से 21 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक पीएमआईएस अकाउंट में ही (Link available in PMIS account)उपलब्ध है.

ये भी पढ़ें :मुख्यमंत्री जयराम के सुरक्षा घेरे को चीर फरियाद लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला, रोते-रोते मांगी मदद