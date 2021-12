हिमाचली बुलेटिन

हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा री बैठक

भाजपा महिला मोर्चा री प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ( BJP Mahila Morcha meeting in Shimla) रा आज दूजा दिन है. कार्यसमिति री बैठका जो संबोधित करदे होए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) ए केहा कि भाजपा हमेशा ही जनांनां जो समान प्रतिनिधित्व की वकालत करदी रेही है. फिर चाहे पार्टी च जनांना रे प्रतिनिधि री गल हो या फिरी सरकार च हर जगह जनांना जो समान प्रतिनिधित्व दितेया गेया है.

सोनिया ने मिले कुलदीप राठौर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ए बुधवारा जो दिल्ली च कांग्रेस री राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (Kuldeep Rathore meet Sonia Gandhi) ने मुलाकात कीती. इस दौरान प्रदेश च पार्टी जो लेई ने फीडबैक (Rathor gave Himachal feedback to Sonia) भी दितेया.

NEET PG Counselling 2021: शिमला च रेजिडेंट डॉक्टरां री हड़ताल ते मरीजां री बढ़ी परेशानी

नीट काउंसिलिंग च देर होणे पर (NEET PG Counselling) आईजीएमसी च रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल (IGMC resident doctors strike) पर हन. इस दौरान सैं ना तां ओपीडी च सेवाएं देणी कन्ने ना ही ऑपरेशन थियेटर च, सिर्फ इमरजेंसी च सेवाएं जारी रेहणी.

कांग्रेस नेत्री विद्या स्टोक्स रा जन्मदिन

हिमाचल कांग्रेस री वरिष्ठ नेत्री विद्या स्टोक्स रा आज (himachal congress leader vidya stokes birtday) जन्मदिन है. हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर समेत पार्टी (pcc chief kuldeep rathore wishes vidya stokes) रे कई नेतेयां तिनां जो जन्मदिन री बधाई दीती है.

Himachal Weather Update: हिमाचल च बर्फबारी-बरखा री संभावना

प्रदेश च आज मौसम एक बार फिरी करवट बदलने (himachal weather update) आला है. प्रदेश रे मध्य कन्ने उच्च पर्वतीय हिस्सेयां च बरखा-बर्फबारी री संभावना जो देखदे होए (Snowfall In Himachal Pradesh) मौसम विभाग ए चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति कन्ने किन्नौर च येलो अलर्ट जारी कितेया है. वहीं, जनजातीय इलाकेयां च पारा लुढ़कने री वजह ते (Temperature in himachal) निचले इलाकेयां च ठंड बढ़ी गई है.

मंडी रे स्कूल च मल्टी टास्क वर्कर भर्ती मामला, HC ए लगाई रोक, सरकारा ते मंगेया जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ए शिक्षा विभाग जो आदेश जारी किते हन कि सैं फिलहाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमना, शिक्षा खंड बगस्याड, तहसील चच्योट, जिला मंडी च अंशकालिक मल्टी टास्क वर्कर री क्लॉज 18 रे तहत मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी 2020, रे तहत (mandi school multi task worker recruitment case) नियुक्ति ना करन. वहीं, प्रदेश हाईकोर्ट च कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मामले (computer teacher recruitment case postponed) पर होदी सुनवाई 28 दिसंबर लेई टली गई है.

शिमला कोटशेरा कॉलेज छेड़छाड़ मामला, आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान (कोटशेरा) च छात्रा ने यौन उत्पीड़न (molesting in shimla kotshera college) करने आले आरोपी प्रोफेसरा जो शिक्षा विभाग ए सस्पेंड (Professor of Kotshera College suspended) करी दितेया है. मामले जो लेई ने विभागीय जांच भी शुरू कीती गई है. शिक्षा निदेशक ए कॉलेज री सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी (sexual harassment committee Kotshera College) ते इसजो लेई ने जवाब मंगेया है.

पंडोह पुल रे नीचे मिलेया सरोआ रे बलवंत सिंह रा शव

बुधवार सुबह पंडोह बाजार (Pandoh Market Mandi) रे कन्ने लगदे पुराने लाल पुल रे थले संदिग्ध परिस्थितियां च अधेड़ उम्रा रे व्यक्ति रा शव (dead body Found in under pandoh bridge) बरामद होया है. शव री पहचान 52 वर्षीय बलवंत सिंह (52 year old Balwant Singh Mandi) पुत्र बुद्धि सिंह निवासी सरोआ रे रूप च होई है. प्रारंभिक जांच च मामला आत्महत्या रा प्रतीत होदा है, लेकिन पुलिस हर पहलू री बारीकी ने जांच पड़ताल करा दी है.

राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर च कबड्डी प्रतियोगिता रा आयोजन

हमीरपुर राजकीय महाविद्यालय (Government College Hamirpur Kabaddi Competition) च बुधवारा जो कबड्डी प्रतियोगिता रा आयोजन (kabaddi competition organized in Hamirpur) कितेया गया, जिस च हमीरपुर कॉलेज कन्ने सुजानपुर कॉलेज री टीमें भाग लितेया. इस अवसरा पर हमीरपुर रे विधायक नरेंद्र ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होए. इस अवसरा पर विधायक नरेंद्र ठाकुर (MLA Hamirpur Narendra Thakur) ए केहा कि नशे रे खिलाफ युवां जो सचेत करने लेई इस जागरूकता अभियान रा आयोजन कितेया जादा है कन्ने आणे वाले टाइम च ये अभियान स्कूल स्तर तक पहुंचाया जाणा.

हमीरपुर री स्टाफ नर्स ए विजेता कोविड वैक्सीनेशन च बनाया कीर्तिमान

हिमाचल प्रदेश च कोरोना टीकाकरण (vaccination in hamirpur) बड़ी चुनौती मनेया जादा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (hamirpur medical collage) री स्टाफ नर्स विजेता धर्माणी (hamirpur staff nurse vijeta) ए 10 महीने रे अंतराल च ही 47 हजार कोविड वैक्सीन रे डोज लगाई ने प्रदेश च नवां कीर्तिमान स्थापित कितेया है. स्टाफ नर्स विजेता धर्माणी वैक्सीन सेंटर री इंचार्ज है. स्टाफ नर्स विजेता कन्ने तिनां री टीम रे द्वारा प्रदेश भर च सबते ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई है.

