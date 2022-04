शिमला: पहाड़ों पर इन दिनों गर्मी से हाल बेहाल है. गर्मी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है. शिमला, मनाली, धर्मशाला के बाद अब प्रदेश के ठंडे जिले लाहौल-स्पीति के केलांग में अधिकतम (Himachal Weather Update) तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. केलांग में 10 अप्रैल को अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले 20 अप्रैल 2012 को यहां अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी गर्मी से हाल बेहाल हैं.

हालांकि प्रदेश में आगामी चार दिनों तक (Rainfall For Four Days in Himachal) गर्मी से राहत मिलेगी की उम्मीद है. मौसम विभाग ने प्रदेश में चार दिनों तक बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 12 से 15 अप्रैल तक बारिश के साथ कई जगह अंधड़ की भी आशंका जताई है. इसके अलावा निचले व मैदानी भागों में 12 से 14 अप्रैल तक बारिश की संभावना है. इस दौरान इन भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी (Thunderstorm Alert In Plains) किया गया है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि केलांग में सोमवार को तापमान में काफी बढ़ोतरी (Keylong Heat Broke Record) दर्ज की गई. इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंगलवार से मौसम करवट बदल सकता है और आगामी 4 दिन तक प्रदेश के निचले व ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ की संभावना है. बारिश होने से प्रदेश में गर्मी से राहत मिलेगी. प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा.

प्रदेश में सोमवार को अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना रहा. जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. शिमला में अधिकतम तापमान 27.2, ऊना 39.9, चंबा 34.8, केलांग 18.7, धर्मशाला 34, कांगड़ा 36.7, भुंतर 35, हमीरपुर 36.8, सुंदरनगर 36.3, बिलासपुर 37, कुफरी 20.9, सोलन 34.8, कल्पा 24.6 और नाहन में 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.