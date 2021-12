शिमला: न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ (Himachal New Pension Employees Federation) की ओर से शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया (New Pension Employees PC In Shimla) गया. इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा की न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी तो कर दी, लेकिन आज दिन तक कमेटी गठित नहीं हुई है. ऐसे में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है. यदि सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे.

न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ (New Pension Employees PC In Shimla) के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनपीएस न्यू पेंशन नहीं, बल्कि नो पेंशन स्कीम है. इसमें कर्मचारियों को ब्याज नाम मात्र ही मिलता है. एनपीएस का पैसा पेंशन के नाम पर कंपनी के पास जा रहा है. इससे सरकार व कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. सरकार को तुरंत एनपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन को लागू करना चाहिए.

वीडियो

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि11 दिसंबर को पुरानी पेंशन बहाली (Demand for restoration of old pension) को लेकर कमेटी गठन करने की अधिसूचना जारी की (New Pension Employees PC In Shimla) गई, लेकिन आज दिन तक कमेटी नहीं बनी है. इसके संदर्भ में 1 जनवरी को गेट मीटिंग की जाएगी. जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा की सरकार ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करती है तो संघ बजट सत्र का घेराव करेगी. जिसमें प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे. प्रदीप ठाकुर ने कहा की यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं होती है.

