शिमला: चुनावी साल में महंगाई का मुद्दा (inflation in india) एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है. विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार के घेरने की कोशिश कर रही हैं. वहीं सत्ता पक्ष के नेता आए-दिन महंगाई को लेकर अलग-अलग परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. वहीं, अब महंगाई के लिए कोरोना संक्रमण और रूस-यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार (International reasons responsible for inflation) बताते हुए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हालांकि महंगाई बढ़ी है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रण में है. प्रदेश में सब्सिडी पर मिलने वाला खाद्य तेल इसी महीने और सस्ता (Edible oil cheaper in depots) होने वाला है. इससे प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी. कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए के समय महंगाई (Rajinder Garg on inflation) आज से कई गुना ज्यादा थी.

हिमाचल के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Himachal Food Supplies Minister Rajinder Garg) ने दावा किया है कि डिपुओं में आई स्कैनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट इसी महीने से इनस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे. मंत्री ने कहा कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. अब इसी महीने इन्स्टॉल करने का काम शुरू कर दिया जाएगा. राशन डिपुओं में आई स्कैनिंग से राशन मिलने से फिंगर स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोरोना संक्रमण के दौरान फिंगर स्कैन की तकनीक को रोक देना पड़ा था. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने आई स्कैन के लिए सरकार ने कार्य शुरू कर दिया था. लेकिन अभी तक सरकार इस प्रणाली को शुरू नहीं कर पाई है.

हिमाचल के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डिपो होल्डर्स (Depot Holders in Himachal) की अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया गया है. पिछले लंबे समय से उनकी मांग कमीशन बढ़ाने की थी इसे वर्तमान सरकार ने ही पूरा किया है. गर्ग ने कहा कि जितना हो सकता था प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डर्स की के लिए राहत प्रदान की है. जहां तक स्ट्राइक की बात है तो यह राजनीति से प्रेरित है. चुनावों के दिनों में कुछ राजनेताओं के बहकावे में आने से ये लोग इस प्रकार विरोध कर रहे हैं.

