शिमला: प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव रजनीश किमटा (himachal congress general secretary rajneesh kimta) ने सरकार पर निशाना साधा है. जिला शिमला के ऊपरी इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत पर भाजपा सरकार (rajneesh kimta on jairam government ) को आड़े हाथों लेते हुए रजनीश किमटा ने कहा है कि बर्फबारी (snowfall in shimla) के दौरान आपदा प्रबंधन की पोल खुल गई है. पहली बर्फबारी से ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. बिजली व्यवस्था ठप (power supply interrupted in shimla) पड़ी है, सम्पर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित है.

किमटा ने सरकार पर चौपाल क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भाजपा ने बहुत ही भेदभाव (himachal congress attacks on bjp) किया है. सड़कों की हालत खस्ता है, इस क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है.

वहीं, कुपवी सड़क हादसे पर (rajneesh kimta on shimla accident) दुख जताते हुए किमटा ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा कि इस हादसे में मासूम सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत से पूरा क्षेत्र शोकग्रस्त है. कुपवी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों की हालत दयनीय है. लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर हैं. इन सड़कों पर न तो क्रेश बेरियर ही लगाए गए हैं और न ही बचाव के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

किमटा ने कहा कि चौपाल का पूरा क्षेत्र बर्फबारी के चलते तीन दिनों तक अन्य क्षेत्रों से कटा रहा है. सम्पर्क सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी है. बिजली व पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है. किमटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वह इस क्षेत्र में सड़कों की सुधार व बर्फबारी में हो रही लोगों की मुश्किलों को दूर करने के आदेश प्रशासन को तुरंत जारी करें.

