शिमला: हिमाचल उप चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा ने अब संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है. जिसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे. चार उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए महा जनसंपर्क अभियान(Himachal BJP Public Relations Campaign) का खाका तैयार करने के लिए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई. सरकार के चार साल के जश्न के आयोजन के बाद प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा. हाईकमान को अभियान की रूपरेखा भेजी जाएगी



तीन विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हार के बाद पार्टी ने कई दौर का मंथन किया ,जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करने की ज़रूरत है. भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए कसरत शुरू हो गई है. पहले उपचुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विरोध में कार्य किया उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया. उसके बाद पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने का फैसला लिया गया. जिसके अनुसार पार्टी पदाधिकारी घर-घर जाकर लोगों से मिलेंगे. पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है कि यह कार्यकर्ता लोगों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक करेंगे.



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Modi can come to Himachal)हिमाचल आ सकते हैं. उनका दौरा तय होने के बाद स्थान तय किया जाएगा. उम्मीद लगाई का रही है कि यह कार्यक्रम मंडी पड्डल (Mandi Paddal Ground) में होगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल आ सकते हैं. इस कार्यक्रम से ही भाजपा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने को सोच रही है.



भाजपा अध्यक्ष में कहा कि अभी पन्ना कमेटी (Himachal BJP formed Panna Committee)बनाई जा रही है. 80 फीसद काम पूरा हो चुका है, दिसंबर तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन दोनों ही समन्वय के साथ काम करते रहेंगे. संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने की दृष्टि से भाजपा ने प्रदेश में विस्तारक योजना चलाकर कार्यकर्ताओं के डाटा को डिजिटल (Data of BJP workers digital)कर दिया .उपचुनाव के नतीजे उम्मीद अनुरूप नहीं रहे.



