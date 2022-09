शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा अपनी ही हाईकमान पर दिए बयान से एक तरफ जहां पार्टी हाईकमान से फटकार मिली है, वहीं अब प्रतिभा सिंह एक बार फिर भाजपा के निशाने पर आ गई हैं.

हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Himachal BJP President Suresh Kashyap) ने कहा कि एक तरफ हिमाचल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दो दिन पहले पास करती है और उसके दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह कहती हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास हिमाचल के नेताओं के लिए समय नहीं है. अब जब दिल्ली दरबार से उनको सच्चाई बोलने पर फटकार पड़ी. तो वो अब मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहीं हैं.

हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप.

सुरेश कश्यप ने कहा कि इससे यह तो साफ हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस के नेताओं में अपने अध्यक्ष को लेकर असंतोष है. खुद कांग्रेस के नेता मीडिया में अपना दुखड़ा रो रहे हैं. सुरेश कश्यप ने कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर के इस्तीफे (Ram Lal Thakur resigns from the post of Himachal Congress Vice President) और उनके बयान पर भी जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता को भी प्रेस कांफ्रेंस में आंसू बहकर दिल का दर्द बयान (Ramlal Thakur cried during press conference) करना पड़ रहा है. रामलाल ठाकुर का यह बयान कांग्रेस की भीतरी कलह को बताने के लिए काफी है. रामलाल ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी की नाराजगी साफ प्रदर्शित करती है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है.

