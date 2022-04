शिमला: दुनिया भर में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी 'व‌र्ल्ड हेरिटेज डे' मनाया जा रहा (WORLD HERITAGE DAY 2022) है. इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद स्मारकों को संरक्षित करने के उपायों और लोगों को उनके जीवन में सांस्कृतिक विरासत के मूल्य को पहचानने के लिए प्रोत्साहित व जागरूकता करना होता है. इसी के तहत राजधानी शिमला में भी विश्व धरोहर दिवस पर राज्य संग्रहालय और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स (State Museum and Himalayan Institute of Arts) की ओर से हेरिटेज वॉक का आयोजन किया (HERITAGE WALK ORGANIZED IN SHIMLA) गया.

हेरिटेज वॉक ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्तिथ क्राइस्ट चर्च से शुरू की गई और बेंटली कैसल शहर की ऐतिहासिक इमारतों से होते हुए राज्य संग्रहालय चौड़ा मैदान तक निकाली गई. इस दौरान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया. संगोष्ठी के माध्यम से राज्य संग्रहालय के उच्च अधिकारी हरि सिंह चौहान ने शहर की ऐतिहासिक इमारतों के ((WORLD HERITAGE SITES IN SHIMLA))बारे में जानकारी साझा की.

शिमला में निकाली गई हेरिटेज वॉक.

शिमला राज्य संग्रहालय के उच्च अधिकारी हरि सिंह चौहान ने कहा कि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा. इस मौके पर शिमला में हेरिटेज वॉक का कार्यक्रम रखा गया ,ताकि लोगों को इस बात से अवगत करवाया जा सके कि सांस्कृतिक धरोहरें हमारी पहचान और इन्हें संरक्षण करना हमारा दायित्व (WORLD HERITAGE PLACES IN SHIMLA) है. उन्होंने कहा कि विश्व में 1154 के करीब विश्व धरोहर स्थल है और 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. शिमला के लिए सौभाग्य की बात है कि शिमला कालका रेलवे ट्रैक भी इसमे शामिल है.

